"Ледве втік!": що розповідають мешканці прикордоння на Чернігівщині, які бачать Росію з вікна

Окупанти продовжують атакувати прикордоння Сумщини та Чернігівщини. / © ТСН

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На півночі України, в районі державного кордону на Сумщині, ворог не припиняє тактику використання малих штурмових груп, аби ці застосовані сили перейшли наш кордон, накопичувалися і розширювали зону боїв на території України. Про це в коментарі для ТСН.ua розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«Зокрема це фіксується і за напрямком населених пунктів Новеньке-Басівка. В той же час ці малі штурмові групи максимально знищуються підрозділами Сил оборони», — повідомив нам спікер прикордонників.

Своєю чергою, за офіційними даними Сумської обласної військової адміністрації, вночі та зранку росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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«Зафіксовано 35 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська та Шалигинська громади», — повідомили посадовці.

Прикордоння суміжної Чернігівської області, за спостереженнями мешканців містечка Семенівка (воно розташовано в лічених кілометрах від українсько-російського кордону), російська армія почала дедалі частіше атакувати відносно новою зброєю — ударними дронами на оптоволокні.

«Через складну ситуацію в Семенівці я виїхав звідти рік тому, але час від часу повертаюсь, щоб перевірити, чи все гаразд з будинком. Нещодавно я ледве втік з Семенівки — протягом дня чув гудіння в небі. Як потім зрозумів, то були ворожі дрони на оптоволокні. Сусіди, які залишились в Семенівці, розповіли, що протягом дня зайвий раз люди не виходять на вулицю. Якщо треба до магазину, то бігом туди та бігом додому. Останнім часом навіть склалось враження, що ворог частіше атакує дронами, ніж ствольною артилерією», — розповів нам місцевий мешканець, який з родиною виїхав до більш безпечного місця на Чернігівщині.

Водночас у соцмережі днями одна з місцевих мешканок Оксана Нагорна повідомила, що після того, як окупанти знищили її будинок, хтось невідомий викрав з її городу поблизу розбомбленого будинку дерева.

«Людоньки добрі! Що ж це коїться! Навіщо вам мої дерева? Кляті окупанти розбомбили наш дім і наше життя, а рідні семенівці вирішили навіть мої молоді дерева на городі викопати! Совість взагалі є? А що далі? Ви по цеглині будете розбирати все? Як можна на чужому горі наживатись?.. Чоловік приїхав дерева обробляти, хоч щось живе з минулого життя, але…», — з таким дописом звернулась в соцмережі ця жінка.

Речниця поліції Чернігівщини Наталія Слабеняк нам повідомила, що правоохоронці вже бачили цей допис та розпочали перевірку обставин.

Своєю чергою, військовий аналітик Олег Жданов у коментарі для ТСН.ua висловив думку, що ворог продовжуватиме атакувати прикордоння.

«Російська армія буде намагатись розтягнути наші резерви якомога більше. У Сумській області окупанти намагатимуться просунутися, щоб відрізати логістику наших військ, які перебувають на території Курської області. Це ключове», — каже Жданов.

Та додає, що навряд чи у ворога вийде просунутись на декілька десятків кілометрів. «І то не факт, що вони продавлять нашу оборону. Але ці дії будуть спостерігатись до того часу, доки ми будемо у Курській області», — припускає Жданов.

«Щодо терору цивільного населення — це норма для росіян. На більше у них не вистачає сил та засобів. Вони розуміють, що якщо їхні війська посунуть на Україну, то можуть бути знищені і тоді шлях для ЗСУ на російську територію буде відкритий», — прогнозує Жданов.

Раніше повідомлялось про те, що Росія готує новий наступ.

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