Легенда "Шахтаря": я народився у Криму і не міг повірити у початок війни з Росією

Легенда "Шахтаря": я народився у Криму і не міг повірити у початок війни з Росією

Леонов не має сумнівів, що Україна переможе.

Легендарний півзахисник "Шахтаря" Ігор Леонов, який зараз працює головним тренером вінницької "Ниви" з Вінниці, розповів про своє ставлення до війни в Україні, яку розгорнули російські окупанти.

"Для мене є великим горем те, що зараз відбувається у Маріуполі. У мене в цьому місті багато друзів та знайомих. Я працював там два роки. Дуже переживаю за всіх. На щастя, всі мої друзі та знайомі живі та здорові. Маріуполь – це моє найулюбленіше місто.

Я народився у Криму, жив у Донецьку. У 2014 році я не міг повірити у те, що відбувається. Виявилось, що це початок війни. Звичайно, що Крим та Донбас – це Україна. Я впевнений у нашій перемозі та незалежності. Слава Україні", — сказав Леонов у коментарі Футбол NEWS.

Леонов зіграв за "Шахтар" більше 250 матчів, а після закінченні кар'єри тренував молодь донецького клубу.

Нагадаємо, що півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко висловився про моторошні злочини російських окупантів на території України.

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