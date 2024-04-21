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Легендарна бригада "Азов" не отримає військової допомоги від США: шокувальна заява "Редіса"

Легендарна бригада "Азов" не отримає військової допомоги від США: шокувальна заява "Редіса"

"Азовці" на Донеччині / Фото з телеграм-каналу "АЗОВ"

Це викликало обуренння в українському суспільстві.

Після п'яти місяців затягування Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні, однак 12-та бригада спеціального призначення "Азов" не отримає це озброєння.

Про це повідомив командир бригади Денис Прокопенко "Редіс".

"Схвалення Палатою представників США окремого законопроєкту щодо допомоги Україні НЕ означає, що 12-та бригада спеціального призначення «Азов» НГУ отримає американське озброєння. "Азов" досі в "чорному списку" на отримання будь-якої допомоги від США, згідно із законом, у якому підрозділ фігурує вже багато років. Україна отримає допомогу від США. "Азов" - ні", - написав він. 

Це викликало обурення українців. Під дописом легендарного командира вони залишають гнів коментарі:

  • "Ганьба владі, яка не відстоює своїх героїчних захисників на всіх рівнях!
  • Так це питання до нашої влади? Яким чином треба писати петиції чи щось робити на рівні влади?
  • А наша влада щось робить?".

Нагадаємо, у Пентагоні повдіомили, коли до України надійде перший транш зброї у рамках військової допомоги США.

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