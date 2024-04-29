Легендарна бригада «Азов» отримала позашляховик від волонтерів «Української команди»

Волонтерський штаб «Українська команда» передав легендарній бригаді «Азов» позашляховик. Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення волонтери відправили на передову вже понад 70 автомобілів.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Передали позашляховик Mitsubishi Pajero легендарній 12 бригаді спеціального призначення «Азов» Нацгвардії України. Бригада «Азов» - це ті хлопці, які до останнього тримали героїчну оборону Маріуполя. Потім вели бої в Серебрянському лісництві на Луганщині, виконували завдання на півдні України. А зараз вони стримують ворога на Лиманському напрямку», - повідомили в «Українській команді».

Волонтери подякували захисникам і зазначили, що продовжують підтримувати бійців на передовій.

«Загалом з початку повномасштабної війни «Українська команда» передала на передову вже понад 70 автомобілів», - повідомив керівник нашого волонтерського штабу Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» збирає на 200 великих дронів-літаків. Великі партії таких безпілотників вже передано 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, батальйону «Свобода» бригади «Рубіж» та іншим підрозділам.