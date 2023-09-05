Легендарна бригада "Азов" триумфально повернулася на фронт: 13 окупантів ліквідовано, 12 – поранено (відео)

У результаті боїв вдалося покращити тактичне положення на глибину до 400 метрів та 500 метрів по фронту.

Бійці "Азову", виконуючи бойове завдання на одному з напрямків фронту, 23 серпня штурмом взяли одразу чотири позиції російських військових.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов та оприлюднив відповідне відео.

"Силами артилерії та під час стрілецьких боїв було ліквідовано 13 військовослужбовців противника, 12 було поранено", - написав він під відео.

Бутусов зазначив, що у результаті боїв вдалося покращити тактичне положення на глибину до 400 метрів та 500 метрів по фронту.

Нагадаємо, у серпні легендарна бригада "Азов" відновила виконання завдань на фронті. Воїни працюють у Луганські області. "Азовці" утримують займані рубежі та завдають противнику втрат.

Легендарна бригада "Азов" тріумфально повернулася на фронт: 13 окупантів знищено, 12 –поранено

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