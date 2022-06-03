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Легендарний гурт Metallica зібрав мільйон доларів для України

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Легендарний гурт Metallica зібрав мільйон доларів для України

Фото: www.metallica.com

Американський металгурт Metallica закрив збір коштів на допомогу Україні.

Колектив зібрав мільйон доларів. Кошти передадуть організації World Central Kitchen. Це благодійний проєкт, який опікується харчуванням людей, що постраждали від стихійного лиха, а зараз займається допомогою Україні.

Про це музиканти повідомили на своїй офіційній сторінці в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Metallica (@metallica)

"Оце так! Ми раді повідомити, що завдяки #MetallicaFamily наш благодійний фонд All Within My Hands досягнув своєї мети 1 000 000 доларів! 4 квітня ми розпочали двомісячну кампанію зі збору коштів для WCKitchen та їхньої ініціативи #ChefsForUkraine і не змогли б цього зробити без усіх вас!" – поділилися зірки.

Зауважимо, раніше музиканти зробили перший внесок у розмірі 500 тисяч доларів. З них 60 тисяч зібрав місцевий фанклуб.

Нагадаємо, 3 червня виповнюється 100 днів від початку повномасштабної війни Росії в Україні. Зірки поділилися своїми переживаннями та подякували захисникам.

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