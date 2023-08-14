Легендарний командир "Редіс" знову у строю: у МВС показали кадри навчань "Азову"

Відомий командир взяв участь у навчаннях "Азову".
Легендарний командир "Азову", оборонець Маріуполя Денис Прокопенко "Редіс" знову у строю. Його видно на кадрах ротних тактичних навчань військовослужбовців бригади "Азов".
Відео опублікувало МВС України.
У МВС показали кадри нещодавніх ротних тактичних навчань бійців бригади "Азов". На відео видно легендарного командира "Азову" Дениса Прокопенка "Редіса", який тривалий час в повній облозі разом із іншими захисниками керував обороною вже оточеного Маріуполя Донецької області та згодом потрапив до російського полону, звідки його під час обміну вивезли до Туреччини.
На відео видно, як бійці "Азову" проходять навчання, щоб захищати нашу державу на фронті.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 липня повідомив, що повертається додому разом із командирами захисників "Азовсталі", які після обміну восени 2022 року весь цей час були у Туреччині.
У серпні 2023 року Денис Прокопенко повернувся на службу, щоб продовжити захищати Україну в лавах "Азову".
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