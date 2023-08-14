Легендарний командир "Редіс" знову у строю: у МВС показали кадри навчань "Азову"

Легендарний командир "Азову", оборонець Маріуполя Денис Прокопенко "Редіс" знову у строю. Його видно на кадрах ротних тактичних навчань військовослужбовців бригади "Азов".

Відео опублікувало МВС України.

У МВС показали кадри нещодавніх ротних тактичних навчань бійців бригади "Азов". На відео видно легендарного командира "Азову" Дениса Прокопенка "Редіса", який тривалий час в повній облозі разом із іншими захисниками керував обороною вже оточеного Маріуполя Донецької області та згодом потрапив до російського полону, звідки його під час обміну вивезли до Туреччини.

Навчання бійців "Азову" / Фото: МВС

На відео видно, як бійці "Азову" проходять навчання, щоб захищати нашу державу на фронті.

Навчання бійців "Азову". / Фото: МВС

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 липня повідомив, що повертається додому разом із командирами захисників "Азовсталі", які після обміну восени 2022 року весь цей час були у Туреччині.

У серпні 2023 року Денис Прокопенко повернувся на службу, щоб продовжити захищати Україну в лавах "Азову".

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