Легендарний український тренер Йожеф Сабо відмовляється покидати Київ і підтримує ЗСУ

Тренер впевнений в перемозі України та пишається бійцями ЗСУ.

Навіть на лікарняному ліжку український тренер Йожеф Сабо не втрачає оптимізму та підтримує ЗСУ.

Видатний футболіст та наставник повністю впевнений у перемозі України та не розуміє, чому ніхто не може зупинити Путіна. Про це повідомляє видання Футбол24.

Коли почалась війна, Йожеф Йожефович вже перебував у лікарні. Це була планова операція і вже зараз він почувається добре. Та у нього душа болить за батьківщину.

“Я не можу… Сам би взяв автомат. Кожен вечір плачу. Як можна таке зробити?! Я ніколи не подумав би, що Росія нападе на Україну. Ну ніколи! Коли я виходив на поле проти московських команд, то тільки й чув звинувачення у свій бік: "От ти фашист!" Я злився, нервувався… І хто в підсумку виявився фашистом? Вони самі фашисти!” – повідомив екстренер збірної України та "Динамо".

Тренер вірить в Україну та пишається бійцями ЗСУ. Розповідає, що все складається гарним чином і ми впевнено йдемо до перемоги в цій війні.

Нагадаємо, що Йожеф Сабо повідомив своїм колегам, що покидати Київ він не планує.

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