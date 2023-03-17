Легендарного комбата "Купола" зняли з посади після інтерв'ю про проблеми ЗСУ: подробиці скандалу

Ветеран російсько-української війни, офіцер-десантник Анатолій Козел (позивний "Купол") втратив посаду командира батальйону після резонансного інтерв'ю виданню The Washington Post про втрати Збройних сил України і проблеми військових.

ТСН.ua зібрав подробиці скандального інциденту.

За що зняли "Купола"

Скандал спалахнув після того, як американське видання The Washington Post опублікувало статтю про втрати українських військових у війні проти Росії. Видання зазначало, що високі втрати можуть вплинути на здатність України проводити контрнаступ.

Зокрема, командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади "Купол" розповів The Washington Post про нестачу досвідчених воїнів.

"Найцінніше на війні – це бойовий досвід. Солдат, який пережив пів року боїв, і солдат, який прийшов з полігону – це два різні солдати. Це небо і земля. А солдатів, які мають бойовий досвід, дуже мало. На жаль, всі вони вже загинули або поранені", – заявив "Купол".

Офіцер розповів, що "йшов у бій із новобранцями, які ніколи не кидали гранат, легко залишали свої позиції під вогнем і не були впевнені у поводженні зі зброєю"

"Я отримую 100 нових солдатів. Вони не дають мені часу на їхню підготовку. Вони кажуть: "Ведіть їх у бій". Вони просто кидають усе і біжать. І все. Ви розумієте, чому? Тому що солдат не стріляє. Я його питаю, чому, а він каже: "Я боюся звуку пострілу". І чомусь він жодного разу не кинув гранату", - наголошував майор.

У командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомили про переведення "Купола" на іншу посаду та наголосили, що в нього не було дозволу на спілкування з пресою. Заяву комбата про втрати ЗСУ було названо "перебільшенням".

Речник ДШВ Валентин Шевченко розповів, що після інтерв'ю комбата буде проведено службове розслідування. Він підтвердив, що "Купола" перевели на службу в один з навчальних центрів ДШВ ЗСУ.

"Відповідно до стандартів армій країн НАТО, які впроваджено і в Збройних Силах України, дозвіл на спілкування військовослужбовця з медіа надається його командиром, чого зроблено не було", - пояснив Шевченко.

Він також зазначив, що 100% мобілізованих пройшли підготовку в українських навчальних центрах та за кордоном. Зокрема серед підлеглих "Купола" були такі бійці, яких навчали у Великій Британії.

"Озвучені військовослужбовцем втрати під час боїв у підлеглому йому підрозділі суттєво завищені. Водночас така інформація має статус обмеженого доступу", - каже Шевченко.

Шефредакторка українського бюро The Washington Post Ізабель Хуршудян, коментуючи скандал, розповіла, що "Купол" розумів ризики оприлюднення даної інформації, проте все одно погодився на розмову.

"Я спілкувалася з "Куполом". Зіткнувшись із переведенням на іншу посаду, він вирішив залишити свій пост. Дуже невдалий розвиток подій для досвідченого командира, який виступав за позитивні зміни в Збройних силах України", – зазначила журналістка.

Джерела видання "Українська правда" в 46-й бригаді повідомили, що "Купола" перевели з посади командира бойового батальйону на посаду заступника командира батальйону навчального центру. За інформацією видання, рішення щодо пониження "Купола" в посаді було ухвалене командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ, генерал-майором Максимом Миргородським. У відповідь Анатолій Козел написав рапорт на звільнення.

Реакція військових

Скандал з "Куполом" викликав обурення серед військових та волонтерської спільноти, багато з них висловили підтримку майору у соцмережах. Військовому командуванню дорікають, що бойового офіцера "покарали за правду".

The Washington Post зняла із себе відповідальність - експерт

Матеріал The Washington Post про нібито незадовільний стан ЗСУ можна назвати "ІПСОшним чи профнепридатним". Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі каналу "Freeдом".

“Я прочитав цей матеріал в оригіналі. Там було десятки абзаців про те, як все погано у Збройних сил України, як вони не можуть здійснювати повноцінного контрнаступу, як не вистачає професійного ресурсу", — сказав оглядач.

Ґрунтувалися автори огляду, за словами Коваленка, лише на інтерв'ю названих та не названих осіб, яким "варто довіряти".

"Але найголовніше — це лише один рядок, що повну картину боєздатності Збройних сил України зараз побачити важко. Ось, власне, і все. The Washington Post фактично зняв із себе відповідальність за весь той матеріал, який він опублікував. Журналісти не провели детальної аналітики ситуації в зоні бойових дій і не тільки в зоні бойових дій, а й за її межами. Вони ґрунтувалися на думці", — додав експерт.

Чим відомий комбат "Купол"

Майор Анатолій Козел ("Купол") є ветераном російсько-української війни з часів АТО на Донбасі.

"Купол" брав участь у бойових діях у Слов'янську, Пісках, обороні Донецького аеропорту, боях за Новгородське, Верхньоторецьке, неодноразово водив колони через тили противника.

2016 року "Купол" був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Також військовий відзначений недержавною нагородою - орденом "Народний Герой України".

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