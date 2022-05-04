Легіон "Свобода Росії" розпочав діяльність на території РФ — Арестович

Осередки легіону "Свобода Росії" з'явилися на території РФ і вже почали активні дії.

Легіон складається із росіян, які борються проти режиму Путіна.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

"Легіон запрацював. Агітаційні матеріали, плакати випускають. Листівки роздають. На стінках пишуть "Свобода Росії", іноді літеру "Л" – блакитну з білими смужками. Така історія понеслася по "матінці-Росії". Народ, який вони намагалися затоптати, піднімайтеся. Нехай Кремль роздасть легіону "Свобода Росії" зброю у вигляді мобілізації. Це саме те, що потрібно зробити", — зазначив Арестович.

Раніше Олексій Арестович розповів, що Росія готується до третього циклу війни на кінець травня - Путін кидатиме людей хвилями.

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