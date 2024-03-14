Легіон “Свобода Росії” відкрив гуманітарний коридор для евакуації мирних жителів РФ: карта

У повідомленні йдеться про проведення "обмеженої військової операції на території Курської та Бєлгородської областей".

У четвер, 14 березня, легіон “Свобода Росії”, який на території Російської Федерації бореться із путінським режимом, закликав до термінової евакуації мешканців прикордонних з Україною населених пунктів через початок активних бойових дій.

Про це йдеться у Telegram-каналі російських добровольців, які підтримують у війні Україну.

"У повідомленні йдеться про проведення "обмеженої військової операції на території Курської та Бєлгородської областей" та опубліковано карту з позначенням населених пунктів, перебування в яких може становити небезпеку для мирних мешканців.

"Ми бачимо, що путінські війська ховаються між цивільними, тому наше завдання – забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню", - звернулися до громадян російські добровольці.

Легіон "Свобода Росії" оголосив, що гуманітарний коридор для цивільного населення діятиме від 21:00 14 березня до 7:00 15 березня.

Оголошення про гуманітарний коридор для евакуації жителів РФ / Фото: Легіон "Свобода Росії"

"Після цього ми починаємо масовану атаку по путінських військових у вказаних на карті на фото населених пунктах", - попередили російські добровольці.

Нагадаємо, російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області, де продовжується рейд російських добровольців. Серед місцевих мешканців зростає паніка.

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