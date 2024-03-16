Легіон "Свобода Росії" відкрив третій гуманітарний коридор для евакуації мирних мешканців: що відомо

У зв'язку із продовженням обмеженої військової операції на території Курської та Бєлгородської областей, добровольці легіону "Свобода Росії", РДК та "Сибірського батальйону" повторюють свій заклик до термінової евакуації мешканців цих областей.

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі ЛСР.

"Путінські війська так само ховаються між цивільними, і наше завдання як громадян Росії — забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню. У зв'язку з цим ми оголошуємо про організацію третього гуманітарного коридору для місцевого населення з 21:00 сьогодні до 7:00 МСК 17 березня "Ми закликаємо цивільних осіб скористатися можливістю безперешкодно вийти із зазначених областей РФ", — йдеться у заяві.

Після цього добровольці продовжать масовану атаку по путінських військах у Білгородській та Курській областях.

Нагадаємо, у четвер, 14 березня, легіон "Свобода Росії", що на території Російської Федерації бореться з путінським режимом, закликав до термінової евакуації мешканців прикордонних з України населених пунктів через початок активних бойових дій.

Раніше повідомлялося, що російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області, де йде рейд російських добровольців. Серед місцевих мешканців зростає паніка.

15 березня у Бєлгородській області продовжилися атаки. У Бєлгороді та Бєлгородському районі вранці лунали вибухи, налякані місцеві публікували фото та відео з наслідками прильотів. Місцева влада визнала руйнування і заявила про двох постраждалих.

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