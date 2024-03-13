Легіон “Свобода Росії” заявив про часткове звільнення села Тьоткіно: деталі (відео)

Бійці просуваються далі.
Легіон “Свобода Росії” передає вітання і заявляє про часткове звільнення села Тьоткіно у Курській області.
Про це повідомляє Telegram-канал “Легион “Свобода России” и РДК”.
“Апостол”, “Домовий” та інші штурмовики передають привіт зі звільненої частини Тьоткіно. Просуваємося далі!”, — йдеться у повідомленні.
“Вулиці сильно прострілюються, нас ще чекає дільничий, з яким треба поговорити… Ми живі, ми втомилися. Але ми з вами. Разом ми сила. Слава Україні! Героям слава! Свобода Росії”, — зазначається у відеоповідомленні.
“Новини Еспресо.TV” повідомляють, що російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони знищили один з пунктів управління російської армії.
“РДК вкотре перетнули кордон Російської Федерації. Наша задача — розповісти громадянам РФ, що ними править нелегітимний президент і після чергових циркових “виборів” правитиме ними далі ще 6 років, а може й більше: до самої його смерті. Наша задача у тому, щоб наблизити смерть не лише Путіна, а й усього його кривавого кремлівського режиму”, — йдеться у зверненні.
На відео — FPV-дрони підрозділу БПЛА РДК атакують армію кремлівського режиму.
Нагадаємо, добровольці легіону “Свобода Росії” заявили, що ніч проти 13 березня провели на території РФ.
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