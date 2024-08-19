Легіонери ГУР б’ють по окупантах на Кінбурнській косі, немов у тирі: з'явилося відео

Воїни групи “Циклон” Міжнародного легіону ГУР МО України взяли участь в операції на Кінбурнській косі.
Сімнадцять рухомих і нерухомих ворожих цілей уразили і знищили на Кінбурнській косі воїни групи "Циклон" Міжнародного легіону ГУР МО України.
Поточну статистику уражень повідомили та відео поділились у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
На відео зафільмовано вогневе ураження та знищення таких ворожих цілей:
- Кулеметний розрахунок
- БМ "Тигр"
- БТР з особовим складом
- Спостережний пункт
- Кулеметний розрахунок
- Розрахунок ПТРК
- Пікап
- УАЗ с особовим складом
- Машина УАЗ
- Мінометний розрахунок
- УАЗ
- Антена
- Спостережний пункт
- Особовий склад в будинку
- Особовий склад в будинку
- УАЗ
- Вогнева позиція ворога
Нагадаємо, в результаті рейду на окуповану росіянами Кінбурнську косу 9 серпня 2024 року було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків загарбників.
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