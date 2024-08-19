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Легіонери ГУР б’ють по окупантах на Кінбурнській косі, немов у тирі: з'явилося відео

Легіонери ГУР б’ють по окупантах на Кінбурнській косі, немов у тирі: з'явилося відео

Легіонери ГУР знищують окупантів на Кінбурнській косі / Фото: скриншот з відео

Воїни групи “Циклон” Міжнародного легіону ГУР МО України взяли участь в операції на Кінбурнській косі.

Сімнадцять рухомих і нерухомих ворожих цілей уразили і знищили на Кінбурнській косі воїни групи "Циклон" Міжнародного легіону ГУР МО України.

Поточну статистику уражень повідомили та відео поділились у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

На відео зафільмовано вогневе ураження та знищення таких ворожих цілей:

  1. Кулеметний розрахунок
  2. БМ "Тигр"
  3. БТР з особовим складом
  4. Спостережний пункт
  5. Кулеметний розрахунок
  6. Розрахунок ПТРК
  7. Пікап
  8. УАЗ с особовим складом
  9. Машина УАЗ
  10. Мінометний розрахунок
  11. УАЗ
  12. Антена
  13. Спостережний пункт
  14. Особовий склад в будинку
  15. Особовий склад в будинку
  16. УАЗ
  17. Вогнева позиція ворога

Нагадаємо, в результаті рейду на окуповану росіянами Кінбурнську косу 9 серпня 2024 року було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків загарбників.

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