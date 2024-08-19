Легіонери ГУР б’ють по окупантах на Кінбурнській косі, немов у тирі: з'явилося відео

Воїни групи “Циклон” Міжнародного легіону ГУР МО України взяли участь в операції на Кінбурнській косі.

Сімнадцять рухомих і нерухомих ворожих цілей уразили і знищили на Кінбурнській косі воїни групи "Циклон" Міжнародного легіону ГУР МО України.

Поточну статистику уражень повідомили та відео поділились у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

На відео зафільмовано вогневе ураження та знищення таких ворожих цілей:

Кулеметний розрахунок БМ "Тигр" БТР з особовим складом Спостережний пункт Кулеметний розрахунок Розрахунок ПТРК Пікап УАЗ с особовим складом Машина УАЗ Мінометний розрахунок УАЗ Антена Спостережний пункт Особовий склад в будинку Особовий склад в будинку УАЗ Вогнева позиція ворога

Нагадаємо, в результаті рейду на окуповану росіянами Кінбурнську косу 9 серпня 2024 року було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків загарбників.

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