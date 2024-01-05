"Легких прогулянок" ЗСУ фронтом більше не буде — експерт про нові масштабні операції України

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський розповів, чи очікувати від ЗСУ проривних наступальних операцій.
Масштабних проривних наступальних операцій Збройних Сил, подібних до звільнення Харківщини чи Херсонщини, надалі, найімовірніше, не відбуватиметься.
Про це Сергій Грабський розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"Таких операцій вже не буде. Треба розуміти, що надалі ми будемо вести бойові дії і наступальні операції проти глибокоешелонованої підготовленої оборони противника на всіх напрямках, на яких ми будемо наступати. Можливо, за виключенням якихось зухвалих вилазок в обхід оборонних укріплень противника через території Російської Федерації", - сказав полковник.
За словами Грабського, на всій лінії фронту – фактично від Скадовська до Троїцького – росіяни зводять потужні укріплення, особливо на Донбасі, де готували їх роками.
"Легких "прогулянок" чи операцій таких, як були, у нас уже не буде. Нам потрібно думати і працювати над нарощуванням нашого потенціалу настільки, щоб ми могли відповідати традиційним вимогам наступальної операції – тобто перевазі в повітрі, в ударних силах та засобах, в особовому складі, в маневреності тощо – щоб прорвати оборону противника", - пояснив експерт.
Нині щільність військ і оборонні позиції з обох сторін виключають потужні проривні операції в принципі. Йдеться про абсолютно інший формат операцій на різних ділянках фронту з використанням не тільки наземної техніки. А операції на Харківщині та Херсощині були проведені виключно з використанням наземної техніки і угруповань військ. Грабський каже, що тепер Україні треба думати про розширення спектра наших операцій, зокрема в повітрі та на морі.. А щодо наземних дій, то в найближчій перспективі не йдеться про великі операції через брак сил.
Грабський також відкинув ідею щорічного просування ЗСУ на 15 км, назвавши це "безнадійним і безглуздим"
"Це безнадійно і безглуздо, тому що ми країна, яка воює з противником, який переважає нас кількістю. Ми не можемо дозволити собі таке – прогризати оборону противника на 15 кілометрів", - сказав експерт.
Нагадаємо, полковник ЗСУ також розповів, що в України є один пріоритетний напрямок - це південь, тому що без стратегічного вирішення питання півдня говорити про будь-яке просування на схід неможливо.
"Нам дуже потрібен південь і визволення Криму, щоб закріпити своє панування на більшій частині акваторії Чорного моря, значно розширити зону наших економічних операцій, які є також складовою війни", - пояснив Грабський.
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