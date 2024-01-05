"Легких прогулянок" ЗСУ фронтом більше не буде — експерт про нові масштабні операції України

Масштабних проривних наступальних операцій Збройних Сил, подібних до звільнення Харківщини чи Херсонщини, надалі, найімовірніше, не відбуватиметься.

Про це Сергій Грабський розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Таких операцій вже не буде. Треба розуміти, що надалі ми будемо вести бойові дії і наступальні операції проти глибокоешелонованої підготовленої оборони противника на всіх напрямках, на яких ми будемо наступати. Можливо, за виключенням якихось зухвалих вилазок в обхід оборонних укріплень противника через території Російської Федерації", - сказав полковник.

За словами Грабського, на всій лінії фронту – фактично від Скадовська до Троїцького – росіяни зводять потужні укріплення, особливо на Донбасі, де готували їх роками.

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"Легких "прогулянок" чи операцій таких, як були, у нас уже не буде. Нам потрібно думати і працювати над нарощуванням нашого потенціалу настільки, щоб ми могли відповідати традиційним вимогам наступальної операції – тобто перевазі в повітрі, в ударних силах та засобах, в особовому складі, в маневреності тощо – щоб прорвати оборону противника", - пояснив експерт.

Нині щільність військ і оборонні позиції з обох сторін виключають потужні проривні операції в принципі. Йдеться про абсолютно інший формат операцій на різних ділянках фронту з використанням не тільки наземної техніки. А операції на Харківщині та Херсощині були проведені виключно з використанням наземної техніки і угруповань військ. Грабський каже, що тепер Україні треба думати про розширення спектра наших операцій, зокрема в повітрі та на морі.. А щодо наземних дій, то в найближчій перспективі не йдеться про великі операції через брак сил.

Грабський також відкинув ідею щорічного просування ЗСУ на 15 км, назвавши це "безнадійним і безглуздим"

"Це безнадійно і безглуздо, тому що ми країна, яка воює з противником, який переважає нас кількістю. Ми не можемо дозволити собі таке – прогризати оборону противника на 15 кілометрів", - сказав експерт.

Нагадаємо, полковник ЗСУ також розповів, що в України є один пріоритетний напрямок - це південь, тому що без стратегічного вирішення питання півдня говорити про будь-яке просування на схід неможливо.

"Нам дуже потрібен південь і визволення Криму, щоб закріпити своє панування на більшій частині акваторії Чорного моря, значно розширити зону наших економічних операцій, які є також складовою війни", - пояснив Грабський.

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