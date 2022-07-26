Схожа на Лару Крофт: українська красуня-захисниця розповіла про війну і службу (фото)

Україну у війні проти Росії захищає мужня 23-річна госпітальєрка Олександра Самсонова. Українку, чиї риси обличчя схожі на зовнішність голлівудської акторки Анджеліни Джолі, порівняли в Мережі з однією із героїнь зірки Ларою Крофт.

Олександра розповіла, що після початку повномасштабної розв’язаної Росією війни вона не вагалася і вирушила як доброволиця захищати Україну.

Про це бійчиня розповіла виданню ELLE.UА.

За словами Олександри, вона не сумнівалася, що спалахне повномасштабна війна, тож почала готуватись до вторгнення ще три роки тому.

"Мені не доводилося ухвалювати рішення йти на війну, у мене не було вибору. Я довго вчилася і, як би цинічно не звучало, чекала на це. Чим швидше почнемо, тим швидше закінчимо... 28 лютого я вже була в частині. Офіційно я – на посаді стрільця, але оскільки в мене багато специфічних знань та навичок, то спектр моєї роботи буває досить широким. Це може бути і медицина, і канцелярія, якщо там потрібна допомога", – розповіла військовослужбовиця.

Попри військову форму, автомат і каску, захисниця має жіночний та привабливий вигляд. Завдяки яскравій зовнішності українка і справді схожа Лару Крофт. Зауважимо, що про це Олександрі часто пишуть користувачі Instagram. За нею там стежать 16 тис. людей. Вони також висловлюють військовій компліменти, підтримку та дякують за службу.

Фото з соцмережі

Самсонова розповіла, що до захисту Батьківщини її мотивують українські діти.

"Мені ніщо не рве душу так, як українські діти, які гинуть і страждають через цю війну. Коли я бачу, як наші діти плачуть, – у мене розривається серце, і ні про який внутрішній надлом там не йдеться. Ми зобов'язані зробити все для того, щоб наші діти жили під мирним небом, у вільній та незалежній Україні, любили це життя і лише з підручників історії знали про те, що таке війна", – пояснила військова.

Фото з соцмережі

Олександра також поділилася, що їй доводиться справлятися з хвилюваннями мами та загибеллю друзів.

"Якщо ми говоримо про відсутність комфортних умов у деякі моменти, то мене це не напружує. Це війна, і треба бути готовим до всього", – зауважила вона.

Фото з соцмережі

До війни захисниця рідко публікувала фото в сукнях та на підборах, натомість викладала знімки з військових навчань та на полігоні. Проте кілька фото в розкішних образах Олександра все ж показала.

Фото з соцмережі

Бійчиня переконана, що в України буде велике і світле майбутнє в абсолютно різних сферах, але до цього ще буде багато труднощів і боротьби.

"Не варто забувати, що легко і безкоштовно дістається тільки рабство, тому велика ймовірність, що незалежність України намагатимуться відібрати ще не раз", – зауважила Самсонова.

Нагадаємо, на сьогодні понад 38 тис. військовослужбовиць безпосередньо служать у ЗСУ, з них понад 5 тис. – на передовій.

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