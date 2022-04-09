"Легко не буде": Арестович розповів про успіхи й поразки окупантів на півночі та півдні України

"Легко не буде": Арестович розповів про успіхи й поразки окупантів на півночі та півдні України

РФ планує кинути другий ешелон своїх військ у напрямку Маріуполя та зони ООС.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що російські війська мають певні успіхи в просуванні до оточення військ ЗСУ на півночі зони ООС (Ізюм), проте не мають успіхів на півдні України (Вугледар, Мар’їнка).

Про це Арестович розповів у телеефірі 9 квітня.

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"Вони готуються до оточення наших військ в зоні ООС, намагаються це зробити. Мають певний успіх у просуванні до оточення на Півночі – за Ізюмом у бік Краматорська та Слов’янська. І не мають успіху на Півдні – умовно кажучи, Вугледар і Мар’їнка. Не можуть пройти, тому оточення відкладається, якщо казати іронічно. А я впевнений, що це взагалі не відбудеться", – розповів радник голови ОП.

"Наше командування, звісно, про це знає. Командування Збройних сил довело свою вищу професійну придатність. Тобто це вже військові зразки, які увійдуть у підручники. Я думаю, вони впораються з цією ситуацією", – додав він.

Водночас Арестович попередив, що українським військовим буде нелегко.

"Єдине, що треба зазначити – легко не буде. Тому що противник зумів зосередити кількість своїх військ, як і потрібно за військовою наукою на ділянках прориву. Тобто том один до восьми співвідношення, один до десяти. Єдине, що росіяни не дуже вміють воювати, вони беруть чисто числом. Тобто нашим там важкувато, але не за рахунок якості росіян, а за рахунок кількості просто", – пояснив радник голови президентського офісу.

Він також розповів, звідки РФ черпає резерви особового складу.

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"Там просто суцільні людські хвилі. І вони готують залишки того, що добирають з Далекого Сходу відмобілізованого в Росії. Там дещо нашкрябано з тих самих "ЛНР", "ДНР", перекинутих з півночі, там збірну солянку збирають. І хочуть кинути потім другий ешелон – вони зараз формують другий ешелон – на тому самому напрямку: Маріуполь і зона ООС. Всі їхні плани відомі", – сказав Арестович.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував дані розвідки про загрозу російського наступу на Харків та сказав, що це залежить від багатьох речей, зокрема – наскільки президент РФ Володимир Путін готовий піти далі.

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