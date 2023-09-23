Легко знищити РПГ або дроном: експерт розкрив недоліки "непереможного танка" Т-14 "Армата" (фото)

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що так званий "непереможний" російський танк Т-14 "Армата" легко можна знищити ударом ручного протитанкового гранатомета або FPV дроном.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Експерт звернув увагу, що у відкритих джерелах поширюється фото танка Т-14 "Армата" без верхніх панелей вежі.

Танк Т-14 "Армата" / Фото: Олександр Коваленко

"І знаєте що? Це повний абзац! Танк, що не має аналогів у світі, – повний абзац!" – наголосив експерт.

Як пояснив Коваленко, всі ті прилади, які можна побачити на фото – це оптика, радар, комплекс різноманітних датчиків і життєво важливих систем. Це все винесено назовні в найуразливіших бічних проєкціях вежі.

"Тобто засліпити, знерухомити і знищити танк, що не має аналогів у світі, можна, наприклад, банальним пострілом з РПГ-7 або добре всім знайомим FPV-дроном! Коли ці дятли наприкінці 1980-х вирішили провести глибоку модернізацію Т-72Б, вони отримали дефективний Т-90. Вони примудрилися зганьбити навіть той заділ, який їм залишився від СРСР. Коли вони взагалі спробували створити новий танк за проєктами, що дісталися від СРСР, у них вийшло цілковите убожество – "Армата", – резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов пояснив, чому Росія не відправляє на фронт танки Т-14.

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