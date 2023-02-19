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"Легкої прогулянки в небі їм не бачити": експерт про можливу повітряну атаку з боку РФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
2 хв
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"Легкої прогулянки в небі їм не бачити": експерт про можливу повітряну атаку з боку РФ

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Військовий експерт підкреслив, що протиповітряна оборона України знищить більшість російської авіації.

Якщо Росія наважиться влаштувати масштабну повітряну атаку України, то більша частина авіації РФ буде знищена у перші хвилини. Російська авіація не матиме успіху.  

Про це сказав військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі телеканалу "Еспресо". 

"І хоч авіаційна складова російської армії має тотальну перевагу над нашою, легкої прогулянки в нашому небі їм не бачити. Наша система протиповітряної оборони, яку росіяни вже тричі "знищили", працює і дуже ефективно. Саме тому, якщо РФ спробує влаштувати масштабну авіаційну атаку на територію України, то більшість їхніх літаків дуже швидко будуть знищені", - зазначив він.

За словами Селезньов, Росія накопичує авіацію біля кордонів України з однією метою – їм потрібна перевага в повітрі. 

"Оскільки їм потрібно знищити не лише героїчний Бахмут та Вугледар, а іншу територію України. Тож очевидно, що вони над цим кейсом працюють і будуть працювати. Однак наші Сили оборони повністю готові до різних сценаріїв розвитку подій", - резюмував експерт.

Росія накопичує авіацію біля кордонів України

За даними ГУР, Росія зібрала 450 літаків і 300 гелікоптерів – вони дислокуються за 200 км від українського кордону.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко наголосив, що ситуація справді серйозна, однак в Генштабі про неї знають.   

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія в найближчі тижні може змінити тактику у війні та спробувати влаштувати повітряний наступ на Україну.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1606
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