Лендліз у дії: Залужний показав роботу американських гаубиць М777 в Україні (фото)

Лендліз у дії: Залужний показав роботу американських гаубиць М777 в Україні (фото)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав роботу американських гаубиць калібру 155 мм типу М777, які українські військові отримали від адміністрації президента США.

Залужний назвав цю зброю високоточною та дуже ефективною.

Про це головнокомандувач ЗСУ написав у Мережі, опублікувавши відповідні фото.

"Окремі вітання і подяка від наших артилеристів американському народу за гаубиці М777. Мої хлопці знають ціну артилерії. Передусім вони хотіли передати, що це високоточна і дуже ефективна зброя. Разом до Перемоги!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ отримали американські гаубиці М777 та почали використовувати їх проти окупантів у східних областях. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що відомо про американську гаубицю М777, її характеристики та особливості.

Додамо, що напередодні з’явилося відео, на якому зафіксоване знищення на сході України російської самохідної артилерійської установки "Акація" за допомогою М777.

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