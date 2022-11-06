Лендліз працює не так, як під час Другої світової війни: історик пояснив, чому

Лендліз у 2022 році не працює класично, як під час Другої світової війни. Фактично - це купівля озброєння в борг. Однак США не хочуть, щоб Україна потрапила під величезні борги. Тому американський конгрес виділяє фінансову допомогу, звідки й надають кошти на зброю.

Як пояснив політичний аналітик та історик Армен Чібухчян 24 Каналу, лендліз почався з перших днів повномасштабної війни Росії проти України.

"Наші очікування про те, що лендліз - це каравани кораблів з усією можливою зброєю зрозумілі, але нині їм не місце", - сказав він.

Чібухчян нагадав, що Велика Британія лише в 2006 році розрахувалась повністю за лендліз часів Другої світової війни.

За його словами, наразі США не просто купують зброю для України. Генерали, експерти та аналітики спочатку прораховують доцільність її постачання.

"Українцям передають техніку, на якій швидко вчаться солдати й починають ефективно використовувати. А ось у випадку з літаками, танками ми не знаємо, наскільки швидко це вдасться зробити. Крім того, ми не знаємо, наскільки ті ж модернізовані Т-72 краще або гірше американських танків", - пояснив історик.

Він додав, що класичний лендліз може запрацювати, якщо конгрес США заблокує допомогу Україні. Однак у 2023 році буде зберігатись така ж тенденція, тож Україна не буде підпадати під борги.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк попередив, що на українців чекає довгий та складний шлях і темна ніч, за якою точно зійде світанок. За його словами, війна закінчиться так само швидко, як і почалася.

Ультиматум Зеленського, лендліз від США, зброя від Ізраїлю та закиди Симоньян

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