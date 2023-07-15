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Лендліз від окупантів: на Чернігівщині з Десни витягли російський танк – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Лендліз від окупантів: на Чернігівщині з Десни витягли російський танк – фото

На Чернігівщині з Десни витягли російський танк. / Фото: Державна спеціальна служба транспорту

Російський танк доставлять для подальшого відновлення, а після ремонту його передадуть на потреби ЗСУ.

На Чернігівщині, ​​у районі селища Шестовиця, водолази-сапери дістали із річки Десна російський танк, затоплений під час невдалої спроби переправлення окупантів.  

Про це повідомила Державна спеціальна служба транспорту.

"Зазначимо, що у ході боїв під Черніговом, російські війська неодноразово вдавались до спроб здійснити перекидання своїх підрозділів через річку Десна у районі селища Шестовиця, але зазнавали поразки. Тож місцеві жителі прозвали своє селище "Другою Чорнобаївкою", - йдеться у повідомленні.

На Чернігівщині з Десни витягли російський танк. / ©
На Чернігівщині з Десни витягли російський танк.
На Чернігівщині з Десни витягли російський танк. / ©
На Чернігівщині з Десни витягли російський танк.
На Чернігівщині з Десни витягли російський танк. / ©
На Чернігівщині з Десни витягли російський танк.

Як розповіли у відомстві, за зовнішніми ознаками танк не має значних ушкоджень. Він буде доставлений для подальшого відновлення і ввійде до строю Збройних Сил України. 

Нагадаємо, ЗСУ знищили С-400, з якої окупанти атакували Краматорськ.

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Дата публікації
Перегляди
776
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