"Лендліз від росіян": на Чернігівщині "приземлили" новенький безпілотник окупантів (фото)

У Чернігівській області у ніч проти 1 березня прикордонники виявили та знешкодили розвідувальний безпілотник росіян.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"Уночі над Чернігівщиною прикордонники виявили ворожий розвідувальний дрон. Новенький DJI Mavic 3 пройшов українізацію за допомогою новітніх технологій. Бійці змогли приземлити його неушкодженим”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія звинуватила Україну в масованій атаці дронами на Крим.

Атака дронами України

Російські окупанти у ніч проти 1 березня знову атакували територію Україну дронами-камікадзе. "Шахеди" рухалися з півночі.

Вибухи пролунали на Полтавщині. Мешканці міста Кременчук чули звуки вибухів протягом години. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявив, що, за попередньою інформацією, українські захисники збили до п'яти БпЛА.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що росіяни повторюють картину, яка була кілька днів тому – з північних областей запускають БПЛА, щоб виявити і виснажити ППО України.

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