Ленура Іслямова усунули від командування створеного ним 48-го штурмового батальйону: військові обурені

Військові зазначили, що заміна командира батальна, який сам його і створив, підриває боєздатність серед бійців.

Бійці добровольчого 48-ого окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана заявили, що їх командира Ленура Іслямова безпідставно усунули від посади.

Військові у відеозверненні заявили, що останні 11 місяців батальйон тримав оборону на Донеччині. Десять днів тому вони були перекинуті на Покровськ і виконали там поставлену перед ними задачу, але після цього їхнього командира було усунуто від посади.

Військові зазначили, що заміна командира батальна, який сам його і створив, підриває боєздатність серед бійців.

У коментарі "Українській правді" сам Іслямов підтвердив інформацію, що його усунули від командування батальоном.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд звільнив заступницю очільника Мінветеранів Величко-Трифонюк.

Крім того, ми раніше інформували, що начальника Національної академії сухопутних військ у Львові звільнили з посади.

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