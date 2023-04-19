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Leopard 2 проти російського Т-90: військовий оглядач пояснив, який танк кращий

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Leopard 2 проти російського Т-90: військовий оглядач пояснив, який танк кращий

Фото: Associated Press

Західний танк може швидше вистежити противника та знищити його.

Західний танк Leopard 2 має певні переваги перед російським Т-90, а тому у випадку "танкової дуелі" може знищити ворожу техніку. 

Про це сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері телеканалу FREEДОМ. 

Коваленко зауважив, що західна концепція виготовлення зброї полягає у тому, що противника потрібно знищити ще до того, як він тебе помітив. 

Танки Leopard-2 мають недолік щодо дальності стрільби, він може знищити противника на відстані 2-3 кілометрів, тоді як радянська зброя - до 5 кілометрів. 

"Але з іншого боку системи спостереження, управління вогнем, приціли тощо, вся електроніка, вся начинка самого танка дає йому змогу виявити той самий Т-90, Т-80, Т-72 набагато раніше, ніж російський або радянський танк зможе виявити “Леопард-2”. Отже, “Леопард-2″ набагато раніше може зробити постріл і знищити противника. І броня в більшості випадків радянського танка не встоїть перед вражальними можливостями середньостатистичного, наприклад, БОПСа", — вважає Олександр Коваленко.

Раніше заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк пояснив, у чому різниця німецьких Leopard 2 та радянських танків. Зокрема, російські зразки навряд чи витримають прямий удар.

Нагадаємо, Міноборони Данії анонсувало відправлення Україні танків Leopard 1

Також Іспанія запланувала відправку до України шістьох танків Leopard 2A4 найближчими днями, а завершитись доставка повинна до кінця квітня.

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Дата публікації
Перегляди
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