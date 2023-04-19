Leopard 2 проти російського Т-90: військовий оглядач пояснив, який танк кращий

Західний танк може швидше вистежити противника та знищити його.

Західний танк Leopard 2 має певні переваги перед російським Т-90, а тому у випадку "танкової дуелі" може знищити ворожу техніку.

Про це сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері телеканалу FREEДОМ.

Коваленко зауважив, що західна концепція виготовлення зброї полягає у тому, що противника потрібно знищити ще до того, як він тебе помітив.

Танки Leopard-2 мають недолік щодо дальності стрільби, він може знищити противника на відстані 2-3 кілометрів, тоді як радянська зброя - до 5 кілометрів.

"Але з іншого боку системи спостереження, управління вогнем, приціли тощо, вся електроніка, вся начинка самого танка дає йому змогу виявити той самий Т-90, Т-80, Т-72 набагато раніше, ніж російський або радянський танк зможе виявити “Леопард-2”. Отже, “Леопард-2″ набагато раніше може зробити постріл і знищити противника. І броня в більшості випадків радянського танка не встоїть перед вражальними можливостями середньостатистичного, наприклад, БОПСа", — вважає Олександр Коваленко.

Раніше заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк пояснив, у чому різниця німецьких Leopard 2 та радянських танків. Зокрема, російські зразки навряд чи витримають прямий удар.

Нагадаємо, Міноборони Данії анонсувало відправлення Україні танків Leopard 1.

Також Іспанія запланувала відправку до України шістьох танків Leopard 2A4 найближчими днями, а завершитись доставка повинна до кінця квітня.

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