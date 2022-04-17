Леся Нікітюк поселила у своєму будинку майже 60 переселенців та їхніх домашніх улюбленців

Ведуча надала біженцям свій будинок у Хмельницькому.

Популярна телеведуча Леся Нікітюк не лише допомагає вимушеним переселенцям з міст, де йдуть активні бойові дії, у волонтерському центрі, а й надала їм свій будинок у Хмельницькому.

Як, розповіла зірка в інтерв'ю Славі Дьоміну, у своєму помешканню знаменитість прихистила майже 60 біженців. Як зазначила Нікітюк, вона навіть запізнилася на інтерв’ю на 15 хвилин, оскільки прибирала вдома.

"Вдома жило майже 60 людей та майже 18 собак, котів, морських свинок і так далі. Мама просто не вигрібає таких обсягів, а я постійно у притулку для переселенців. Ми постійно щось вантажимо, завантажуємо, розвантажуємо, збираємо продукти харчування, гуманітарку, відправляємо. Тобто, тут такий конвеєр", – поділилася зірка.

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Леся наголосила, що завжди піарила своє рідне місто і не дарма, оскільки завжди знала, які там добрі люди. Ведуча додала, що і під час повномасштабної війни хмельничани максимально допомагають людям.

"Мені постійно в коментах докоряли: "Що ти про той Хмельницький?". От такий крутий Хмельницький. Це місто зараз транзитна зона. Мінімум 143 тисячі людей на день заїжджає або проїздом, або залишається на ніч-дві, роз'їжджається якась частина залишається тут. По 3-5 тисяч дітей кожного дня влаштовується до наших шкіл. Понад 100 тимчасових прихистків для переселенців лише у Хмельницькому та ще стільки в області", – зазначила зірка.

Нагадаємо, Леся Нікітюк потролила потоплену "Москву" у новому треку. Гумористка переспівала композицію із мультфільму "У синьому морі, у білій піні".

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