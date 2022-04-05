Леся Нікітюк розповіла про волонтерство і показала, на що перетворили її маршрутку окупанти

Леся Нікітюк розповіла про волонтерство і показала, на що перетворили її маршрутку окупанти

Ведуча готує їжу для переселенців у рідній школі у Хмельницькому.

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла у "Сніданку з 1+1", що зараз перебуває у рідному Хмельницькому.

Там зірка працює у волонтерському центрі, який допомагає вимушеним переселенцям з міст, де йдуть активні бойові дії.

"Кожного дня ми зустрічаємо людей, які вимушені покинути свої домівки через обстріли. Ми допомагаємо їм розслабитись, намагаємось смачно годувати, у нас великий колектив, усієї школи, де я колись навчалась. Там і директор, і завуч, і психологи, і вчителі працюють щодня. Ми прийняли близько 50 сімей, котів, собак, всіх намагаємось забезпечити любов’ю та ласкою. А потім люди або рухаються далі до своїх родичів у інших областях, або залишаються у нашому місті", - прокоментувала Нікітюк.

Леся Нікітюк у Хмельницькому допомагає біженцям / instagram.com/lesia_nikituk

На жаль, нещодавно постраждала одна з творчих символів телеведучої – легендарна LeМаршрутка, якою вона об’їздила всю Україну в одному з тревелшоу, була обстріляна. За її словами, цією маршруткою команда проєкту об’їздила багато сіл та містечок, мандруючи Україною, показувала нові місця, а люди весь час зустрічали їх привітно, передавали їжу, дарували на згадку різні сувеніри, вишиті рушники.

"На жаль, маршрутку обстріляли, влучила ракета в ангар, повилітали шибки. Я не встигла ще розплакатись, коли виклала світлини, як люди почали писати мені, що ми готові твою маршрутку повністю переробити і вона буде їздити далі", - поділилась Нікітюк.

Крім того, телеведуча створила Telegram-канал, у якому люди зв’язуються між собою: ті, кому потрібна допомога і ті, хто може допомогти. Щодня модератори отримують близько 100 заявок, які ретельно обробляють. Нікітюк говорить, що зі свого боку бажає зробити максимум, щоб допомогти українцям зараз.

Нагадаємо, щодня на глядачів "Сніданку з 1+1" очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 08:00 до 11:00 на телеканалах ТЕТ і 2+2, а також на YouTube.

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