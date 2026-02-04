ТСН у соціальних мережах

Війна
94
1 хв

Летять на Харків: низка дронів атакує Україну, названа траєкторія польоту

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 4 лютого 2026 року росіяни знову атакували Україну дронами.

Про це інформують Повітряні Сили України та моніторингові канали.

  • Група БпЛА з акваторії Чорного моря на Херсонщину/Миколаївщину.

  • Група БпЛА на сході Харківщини - курсом на Донеччину.

  • Нова група БпЛА на півночі Сумщини - курсом на Чернігівщину.

  • БпЛА в напрямку н.п.Татарбунари (Одещина) з півдня.

  • Швидкісна ціль на Харків.

Нагадаємо, в ніч проти 3 лютого Росія здійснила масовану атаку на енергосистему України, цілячись у ТЕЦ і ТЕС під час рекордних морозів -25°C. Без теплопостачання залишилися сотні тисяч сімей.

Київ та Харківщина стали головними цілями російського удару по енергетиці.

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що ворог цілеспрямовано бив по ТЕЦ і ТЕС у Києві, Харкові та Дніпрі.

За даними Київського міського голови Віталія Кличка, через зупинку теплоелектроцентралі без опалення залишилися близько 1100 житлових будинків у Дніпровському та Дарницькому районах столиці. З метою запобігання пошкодженню комунікацій внаслідок розмерзання систем комунальні служби вранці здійснили злив води з мереж опалення.

Загалом нічна атака на Київ спричинила руйнування у кількох районах міста. За офіційною інформацією, шестеро людей дістали поранення, двох із них госпіталізували до медичних закладів столиці.

94
