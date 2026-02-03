- Дата публікації
-
- Війна
- 596
- 1 хв
Летять на Київ: низка дронів атакує Україну, названа траєкторія польоту
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 3 лютого 2026 року росіяни знову атакували Україну дронами.
Про це інформують Повітряні Сили України та моніторингові канали.
Київщина - група БпЛА в напрямку Броварів з Чернігівщини.
Київ - група БпЛА в напрямку міста.
Група БпЛА на північ Київщини з Чернігівщини.
Також моніторингові канали повідомили про вибухи у Дніпрі та Харкові.
45 БПЛА є в повітряному просторі України. Перебувайте в укритті.
Нагадаємо, що раніше Трамп попросив Путіна не стріляти по Києву: що той відповів
Трамп заявив, що особисто просив Путіна призупинити обстріли Києва та інших міст України.