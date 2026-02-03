Летять на Київ: низка дронів атакує Україну, названа траєкторія польоту

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 3 лютого 2026 року росіяни знову атакували Україну дронами.

Про це інформують Повітряні Сили України та моніторингові канали.

Київщина - група БпЛА в напрямку Броварів з Чернігівщини.

Київ - група БпЛА в напрямку міста.

Група БпЛА на північ Київщини з Чернігівщини.

Також моніторингові канали повідомили про вибухи у Дніпрі та Харкові.

45 БПЛА є в повітряному просторі України. Перебувайте в укритті.

