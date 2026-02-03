ТСН у соціальних мережах

Війна
596
1 хв

Летять на Київ: низка дронів атакує Україну, названа траєкторія польоту

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 3 лютого 2026 року росіяни знову атакували Україну дронами.

Про це інформують Повітряні Сили України та моніторингові канали.

  • Київщина - група БпЛА в напрямку Броварів з Чернігівщини.

  • Київ - група БпЛА в напрямку міста.

  • Група БпЛА на північ Київщини з Чернігівщини.

Також моніторингові канали повідомили про вибухи у Дніпрі та Харкові.

45 БПЛА є в повітряному просторі України. Перебувайте в укритті.

Нагадаємо, що раніше Трамп попросив Путіна не стріляти по Києву: що той відповів

Трамп заявив, що особисто просив Путіна призупинити обстріли Києва та інших міст України.

