Летіли ракети, авіабомби та "Шахеди": Україна відбила потужну ворожу атаку

Сьогодні вночі росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"У ніч проти 4 листопада 2024 року ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по Дніпропетровщині (район пусків — Ростовська область), атакував керованими авіабомбами Харківщину та запустив по Україні 80 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідомленні.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 50 ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники напередодні ввечері здійснили чергову терористичну атаку на Харків.

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