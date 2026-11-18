Федір Веніславський / © УНІАН

Реклама

Росія випробовує новий реактивний безпілотник «Герань-6», який потенційно може розвивати швидкість до 1000 км/год і нести велику бойову частину. Через такі характеристики його перехоплення може стати серйозним викликом для української ППО.

Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтервʼю РБК-Україна.

Реклама

За його словами, росіяни наразі випробовують новий апарат, який має поєднувати високу швидкість зі здатністю переносити значний бойовий заряд.

Реклама

«Це дані наших розвідок, які нам дали розуміння, що це за апарат», — зазначив Веніславський.

Нардеп наголосив, що Україна повинна готуватися до появи таких повітряних цілей, адже їхня швидкість ускладнює перехоплення.

Найефективнішими засобами протидії таким дронам залишаються ракети класів «земля — повітря» та «повітря — повітря».

Тому, за словами Веніславського, Україні необхідно посилювати систему протиповітряної оборони, розвивати власні ракетні технології та залучати додаткову допомогу партнерів для збільшення запасів ракет.

Реклама

Водночас заявлена швидкість «Герані-6» поки є очікуваною характеристикою — Росія ще проводить випробування нового безпілотника.

Росія вже атакувала Україну новою модифікацією «Герані-5»

Раніше український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий як Флеш, повідомив про застосування Росією нової модифікації дрона «Герань-5 К5-К».

За словами експерта, безпілотник отримав систему оптичної навігації, збільшену дальність застосування, швидкість і висоту польоту. Такі характеристики можуть ускладнювати його перехоплення українською ППО. Точних технічних параметрів нової модифікації Бескрестнов не назвав.

Крім того, фахівець повідомляв про застосування росіянами нової бюджетної ракети «Філін».

Реклама

Водночас, за даними ГУР, від травня 2026 року РФ також використовує для ударів по Україні реактивні дрони «Герань-4», здатні активно маневрувати та витримувати значні перевантаження, що ускладнює їхнє збиття.

Новини партнерів

Новини партнерів