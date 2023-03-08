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Летів бомбити позиції поблизу Бахмута: стало відомо, хто збив російський штурмовик СУ-25 6 березня

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Летів бомбити позиції поблизу Бахмута: стало відомо, хто збив російський штурмовик СУ-25 6 березня

Доля пілота ворожого літака - невідома.

Російський штурмовик СУ-25 6 березня збили нацгвардійці бригади "Спартан" за допомогою ПЗРК "Перун". Приземлили ворожий літак у районі Бахмута.

Про це повідомляє пресслужба Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.

За інформацією НЦУ,  о 01:10 годині ночі в результаті бойової роботи розрахунку з ПЗРК "Перун" на Донеччині  військовослужбовці Національної гвардії України на відстані до 4 кілометрів збили російський штурмовий літак Су-25. Доля пілота - невідома. 

"Ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників. Розрахунок ПЗРК відкрив вогонь та збив російський броньований штурмовик. Через тепловізор бачили, що літак було уражено і він пішов на зниження, доля пілота наразі невідома", - зазначив командир дивізіону "Партизан".

Нацгвардійці розповіли, що штурмовик заходив із південного сходу для ударів по позиціях ЗСУ. 

"Відпрацювали ціль з "Перуна", підбили літак і він почав змінювати напрямок польоту. З південного сходу робив маневр, щоб завдавати удари по нашим позиціям, та після влучання змінив траєкторію і почав робити різкий розворот на схід, після чого впав за лінією перетину", - додав оператор ПЗРК нацгвардієць Роман.

Додамо, за даними Генерального штабу ЗСУ, від 24 лютого 2022 по 08 березня 2023 року російські ввійська втратили у війні проти України 303 літаків.

Раніше видання CNN з посиланням на західних чиновників повідомило, що Міноборони РФ скорочує військову підтримку "вагнерівців" у Бахмуті.

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Дата публікації
Перегляди
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