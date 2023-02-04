Лейтенант Нацгвардії описав, що відбувається в Бахмуті: "Найскладніша ситуація за весь період війни"

Напередодні в місті був масований артобстріл з боку ворога та піхотні штурми. У Бахмуті велися вуличні бої, однак місто контролюють українські Сили оборони.

Ситуація в Бахмуті та довкола міста станом на 4 лютого є найскладнішою за весь період війни, зокрема за останні дні російські війська суттєво посилили тиск на позиції українських захисників.

Про це командир роти батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії України Євген Оропай розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Найскладніша ситуація за весь період війни, буду відвертим. Просто неймовірно складна ситуація. Цей відрізок завжди був найзапеклішим. За останні 2-3-4-5 місяців Бахмут – це фортеця, яка не пропускає ворога, дає відсіч всім спробам противника просунутись на будь-яку позицію, зайняти, закріпитися. Просто тримаються хлопці молоді – 20-19-річні пацани, які вперше в житті тримають зброю, і нічого не боючись, йдуть на ворога", – розповів український боєць.

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Він також повідомив про постійні штурми з боку ворога.

"За останні дні ворог дуже сильно посилив свій тиск по всіх наших позиціях. Вчора був масований артобстріл, масовані піхотні штурми, які не закінчувалися з 12-ї години майже до 4-ї. Там, де стоїть саме батальйон "Свобода", ні одна позиція не здалася, тобто не відійшла, незважаючи на те, що бої продовжувались майже чотири години", – повідомив Оропай.

"От сніжок іде, але в нас тут дуже гаряче. Буває, коли дощ, сніг, туман, ворог менше застосовує артилерію, але в основному нічний час – це просто постійні штурми, постійні вилазки піхоти, спроби штурманути позиції, зайняти, закріпитись", – описав ситуацію нацгвардієць.

За його словами, угруповання ПВК "Вагнер" було майже на 80% розбите в районі Бахмута. І зараз там воюють регулярні російські війська.

"Їх залишилось тут дуже мало. Зараз сюди зайшли вже регулярні війська РФ, які були трішки навчені, які перебували на полігонах саме завдяки цим "вагнерам", цьому гарматному м’ясу, яке Пригожин сюди відправив", – сказав Оропай.

Він також висловив переконання, що ворогу не вдасться захопити Бахмут до березня, як того прагнуть росіяни. Натомість українським Силам оборони вдасться і відстояти місто, і просунутись далі.

"Не хотілось би залишати це місто, відходити. Я думаю, що це не буде потрібно, що за якийсь час сюди підтягнеться та далекобійна зброя, Abrams, Leopard, той лендліз, який нам обіцяли передати. І ми зможемо дійсно піти в контрнаступ і відбити найближчим часом не тільки втрачені околиці Бахмута, а й просунутись далі, і вийти на кордони 91-го року", – зазначив лейтенант.

Він також підтвердив інформацію про те, що в Бахмуті були вуличні бої. Однак наразі місто та околиці контролюють українські захисники.

Нагадаємо, напередодні видання Bloomberg повідомило, що американські високопосадовці радять українським силам тягнути час та відійти від Бахмута, щоб дочекатися зброї та зібрати ресурси для весняного наступу.

Однак президент Володимир Зеленський заявив, що виведення українських сил з Бахмута не буде і ЗСУпродовжують утримувати місто.

Водночас видання CBS News писало, що російська армія воює в Бахмуті у стилі Першої світової війни, кидаючи в окопи якомога більше солдат, а українська – використовує технології XXI століття.

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