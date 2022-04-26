"Лежать і слухають, як по будівлі фігачать літаки": з’явились фото поранених бійців з "Азовсталі"

"Лежать і слухають, як по будівлі фігачать літаки": з’явились фото поранених бійців з "Азовсталі"

Полк "Азов" опублікував 26 квітня фото з воєнного госпіталю на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де поранені українські військові лежать просто на землі.

Поранені військові перебувають у підвалах "Азовсталі" в антисанітарії та без належної медичної допомоги.

Про це повідомила боєць "Азову" Нава.

"Вони лежать на підлозі. Той, що з однією рукою, приносить води лежачим. Вони лежать і слухають, як по будівлі фігачать літаки. Вони гадають: "Як там побратими?". Вони заслужили догляд після поранення, а медики встигають лише різати та зашивати, різати та зашивати", – йдеться у повідомленні.

Кількість поранених на "Азовсталі" – понад 500. Лежачих місць на всіх не вистачає, тож військові лежать по двоє на одному матраці, а велика частина з них – просто на землі.

Бійці потребують негайної евакуації та медичної допомоги.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив 26 квітня, що російські війська продовжують атакувати район оборони ЗСУ в Маріуполі – завод "Азовсталь". Окупанти використовують авіацію, артилерію та решту засобів, включно з наземними засобами, ведуть вогонь танками.

В "Азовсталі" залишилось запасів води та їжі лише на кілька діб

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