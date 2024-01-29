"Лежать люди на полі бою один на одному": Зеленський про російські "м'ясні штурми" за Авдіївку

Впродовж першого року повномасштабної війни Росія зовсім не користувалася математикою, посилаючи своїх людей на "м'ясні штурми", зокрема, на Авдіївку Донецької області.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

"Вони до них відносяться як до м’яса. І я не впевнений, що це виснаження для них. Їм все одно – мільйон, два три – скільки загине. І зараз у нас є, наприклад, Авдіївка. Ви просто навіть не уявляєте: це паркани з їхніх людей, просто лежать люди на полі бою один на одному – це вже паркани трупів, вони їх навіть не забирають", – наголосив президент.

За його словами, з першого року війни росія не користувалася математикою, а просто "викидувала" людей, там все одно, скільки військових загине у війні.

Нагадаємо, росіяни продовжують обстрілювати Авдіївку, проте поки не наважуються знову штурмувати лівий фланг околиць міста. Вони все ще неабияк гатять по нпозиціях ЗСУ. Намагаються розбити їх вщент. Натомість українська армія тримає там позиції ще від часів АТО. І попри щільні штурми окупантів вони й досі під нашим контролем.

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