Лицемірство і пропагандистський жест: в ОП пояснили, для чого Путіну "різдвяне перемир'я"

Подоляк наголосив, що РФ хоче отримати час для проведення мобілізації, будівництва укріплень на захоплених територіях та перегрупування армії.

"Вказівка" російського диктатора Путіна про так зване "різдвяне перемир'я" – виключно пропагандистський жест і нічого більше.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі ТСН.ua.

За його словами, Росія всіляко намагається хоча б на якийсь час знизити інтенсивність боїв та інтенсивність ударів по своїх логістичних центрах. Ворог хоче отримати час для:

проведення додаткової мобілізації,

будівництва масштабних укріплень на захоплених територіях,

перегрупування армії.

"Це не вдалося зробити тими чи іншими військовими способами. Тому в хід пішли стандартні інформаційні хитрощі. Крім того, Росія хоче показати нібито "гуманістичні підходи у війні" і спробувати переконати європейців з тим, щоб вони почали тиснути на нас. Завдання у них одне: "негайний стіл переговорів, прийняття російського ультиматуму, нова лінія поділу". Ось цинічний зміст вказівки Путіна про "тимчасове припинення вогню". Банальний прийом", – зазначив Подоляк.

Радник голови ОП певен, що у пропозиції РФ щодо "різдвяного перемир'я" немає навіть найменшого бажання припинити війну.

Подоляк нагадав, що Росія атакує ракетами/дронами цивільні об'єкти, включно з місцями релігійних обрядів, і робить це саме у святкові різдвяні дні.

"Тому ще раз: не потрібно реагувати на свідомо маніпулятивні ініціативи керівництва РФ", – закликав він.

У Тwitter Подоляк назвав "лицемірством" заяви Путіна про "перемир'я".

"Перше. Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить РФ. Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території.

Друге. РФ має залишити окуповані території – лише тоді у неї почнеться "тимчасове перемир'я". Лицемірство залиште собі", – зазначив радник керівника ОП.

Нагадаємо, що російський диктатор Путін віддав наказ міністру оборони РФ Сергію Шойгу про припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні на Різдво.

Росіянам потрібна пауза на фронті

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Самусь пояснив, що командування російських військ прагне зупинити активні бойові дії на всьому фронті, щоб отримати час для підготовки резервів.

На його думку, зараз росіянам потрібно щонайменше півтора-два місяці оперативної паузи, що потім самим піти в наступ.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко попередив про загрозу провокацій ворога 6 грудня.