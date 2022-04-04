Лідер гурту "Без Обмежень" розповів, чому з тероборонівця перекваліфікувався у волонтера

Артист поділився, що протягом місяця проїхав понад 10 тисяч кілометрів.

Щодня в ефірі телеканалів ТЕТ та 2+2 та у прямому ефірі на YouTube шоу "Сніданок з 1+1" продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні, долучати спеціалістів різних галузей та розповідати історії земляків, яким вдалось врятуватись від бойових дій.

Відтепер програма виходить у новий час – з 8:00 до 11:00

Днями до студії "Сніданку з 1+1" завітав лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець, який розповів про свою теперішню діяльність. В перші дні повномасштабного вторгнення співак долучився до тероборони одного з українських регіонів, проте згодом вирішив перекваліфікуватись у волонтери. Говорить, що таким чином він особисто приносить більше користі суспільству.

instagram.com/sergii_tanchynets

"Багато людей, які мають габаритні транспортні засоби, почали їздити та волонтерити. Ось я вже місяць у дорозі. І я за цей місяць проїхав понад 10 тисяч кілометрів. Мені це не важко, окрім того, коли ти розумієш, що люди зі зброєю у руках зараз фізично воюють…" - розповів Танчинець.

Наразі співак співпрацює з волонтерським штабом міста Мукачево та возить лікарські засоби до столичного військового шпиталю. У перервах між дорогою Танчинець ще встигає давати виступи для підтримки військових та звичайних українців.

"Попри думки, що музика зараз не на часі – це не правда. Музика завжди на часі, і люди її чекають. Ми були в метро, деякі 20 днів перебувають там як у бомбосховищі. І там доволі пригнічена атмосфера, і музиканти, які потрапляють до них, дають реальну допомогу цим людям. Тому я закликаю усіх музикантів, хто в Києві, долучатись до таких процесів", - прокоментував співак.

instagram.com/sergii_tanchynets

Щодо зміни логотипу гурту, то лідер "Без Обмежень" акцентував: музиканти одразу вирішили позбутися літери Z, коли зрозуміли, що вона набуває сакральності для росіян. І про своє рішення не жалкують.

Також у рубриці "Щоденники війни" розповіли історію дев’ятикласниці Альони Загреби з Маріуполя, яка протягом трьох тижнів життя у блокадному місті кожний день фільмувала у блог. Вона публікувала відео і показувала, що відбувається в її рідному місті. Родина готувала їжу на багатті, топила сніг, щоб у них була вода. Через обстріли сім’я переїхала до квартири знайомих, там під час авіанальоту розтрощене скло впало на ліжко Альони. Дівчинку врятувала ковдра, під якою вона намагалась зігрітися. Зараз юна блогерка у безпеці, їй вдалось виїхати з родиною до Люксембургу.

У включенні зі "Сніданком з 1+1" дівчинка розповіла, як їй вдалось фільмувати щоденник, не дивлячись на те, що у місті з 2 березня не було електропостачання: "У нас було шість повербанків на три людини, я заряджала телефон усього два рази за два тижні".

Родина Альони наважилась виїхати з міста після дзвінка брата, який повідомив, що у місті почалась евакуація. Дівчинка вважає, що вони пішли на доволі ризикований вчинок, оскільки у місті продовжувались обстріли. В мережі відеощоденники дівчинки вже порівнюють з нарисами Анни Франк, яка вела записи під час Другої Світової війни. Альона також зазначила, що вони зовнішньо чимось схожі з Анною, а також пообіцяла ведучим "Сніданку з 1+1", що якщо буде можливість потрапити до музею Анни Франк у Амстердамі, то вона обов’язково звідти зніме влог. Зараз дівчинка у безпеці, вона планує й надалі знімати відео, проте вже про своє мирне життя.

Щодня на глядачів "Сніданку з 1+1" очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 08:00 до 11:00 на телеканалах ТЕТ і 2+2, а також на YouTube.

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