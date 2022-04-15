Лідер гурту Green Grey, який звинувачували у проросійських поглядах, пішов захищати Україну

Андрій Яценко боронитиме рідну землю від ворога.

Лідер українського рок-гурту Green Grey Андрій Яценко, більш відомий як Дизель, пішов захищати Україну від російських окупантів.

Так, 52-річний артист підписав контракт із батальйоном "Мрія" ЗСУ. Про це артист повідомив у своєму Instagram, оприлюднивши відповідні фото.

Дизель / instagram.com/diezelgreengrey

Артист заявив, що війна швидко не закінчиться, українським бійцям знадобиться підкріплення, тому він і вирішив піти служити.

"Зрозуміло одне – швидко все не закінчиться. А значить потрібні будуть сили на ротацію наших хлопців, і сил знадобиться чимало! Бачу себе корисним зі зброєю в руках. Учора підписав контракт із батальйоном "Мрія". Будемо служити. Слава Україні!" – зазначив зірка.

Дизель / instagram.com/diezelgreengrey

Нагадаємо, влітку 2021 року довкола гурту Green Grey здійнявся конфлікт. Так, колектив мав виступати на концерті до Дня Незалежності України. Втім, виступ гурту скасували. Причиною того стало відео, на якому учасник колективу Мурік негативно висловився щодо мовного закону. Green Grey звинуватили у неповазі до державної мови та проросійських поглядах.

У відповідь Дизель заявив, що музикантам сумно від того, що їх звинувачують у відсутності патріотизму, зазначивши, що гурт любить Україну і не проміняв би її на іншу країну.

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