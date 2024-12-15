Лідер німецької AfD закликав визнати Росію "переможницею" у війні проти України

Він також поставив під сумнів доцільність подальшого членства Німеччини в НАТО.

Лідер партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Тіно Хрупалла виступив із закликом до уряду ФРН визнати перемогу Росії у війні проти України.

Про це Хрупалла заявив в інтерв’ю виданню Welt, яких цитує n-tv.

"Росія виграла цю війну", — стверджує політик. За його словами, "реальність наздогнала тих, хто говорить про перемогу України", і тому він закликав уряд Німеччини "прагнути до припинення війни".

Хрупалла також розкритикував НАТО, заявивши, що Альянс "реалізує інтереси Америки", що, на його думку, суперечить інтересам Європи. Лідер AfD вважає, що оборонний блок має "враховувати та поважати інтереси всіх європейських країн, включно з Росією".

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Він також поставив під сумнів доцільність подальшого членства Німеччини в НАТО.

"Якщо НАТО не здатне цього забезпечити, Німеччині варто подумати, наскільки корисним для нас є цей Альянс", — підсумував Хрупалла.

Нагадаємо, що Німеччина з партнерами розглядатимуть питання можливого розміщення своїх миротворців в Україні у межах "безпекових гарантій" лише після того, як для цього складуться умови, а саме – припинення вогню.