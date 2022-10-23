Лідер республіканців Макконнелл закликав Байдена збільшити допомогу Україні

Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл закликав адміністрацію президента США Джо Байдена збільшити допомогу Україні, надавши, зокрема додаткову протиповітряну оборону.

Про це пише НВ з посиланням на Financial Times.

Макконнелл наголосив, що США та їхні союзники "повинні зробити більше, щоб забезпечити інструменти, необхідні Україні для протидії російській агресії".

"Республіканська більшість у Сенаті зосередить свій нагляд на забезпеченні своєчасної доставки необхідної зброї та більшої союзницької допомоги Україні", - зазначив він.

Військова допомога США Україні

США підтримують Україну та надають їй одну з найбільших військових допомог від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зокрема, після ракетного обстрілу Росії 10 жовтня очільник Америки Джо Байден пообіцяв надати Україні сучасні системи ППО.

США також готуються запровадити санкції проти Ірану через постачання зброї Росії.

У Білому домі запевнили, що результати парламентських виборів у США жодним чином не вплинуть на подальшу військову чи фінансову підтримку України.

Про наміри подальшої підтримки Україні у боротьбі проти російської агресії почали активно говорити після заяви лідера Республіканської партії Маккарті, який попередив про зменшення додаткової військової допомоги Україні.

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