Лідер Республіканської партії Маккарті попередив про зменшення додаткової військової допомоги Україні

Республіканці ймовірно виступатимуть проти додаткової військової допомоги Україні, якщо отримають більшість у Палаті представників на проміжних виборах у листопаді.

Про це 18 жовтня заявив лідер Республіканської партії в Палаті представників Конгресу США Кевін Маккарті, пише The Washington Post.

Маккарті припустив, що американці хочуть, щоб Конгрес зосередився саме на їхніх проблемах.

"Я думаю, що люди сидітимуть у рецесії, і вони не збираються виписувати Україні карт-бланш. Вони просто не зроблять цього…Це не безоплатний чистий чек", - заявив він.

За його словами, питання військової підтримки України – важливе, проте є речі, які "адміністрація Байдена не робить всередині країни. Україна важлива, але в той же час вона не може бути єдиним, чим вони займаються".

Конгрес США вже схвалив виділення понад 60 млрд доларів допомоги Україні, з яких від січня 2021 року надали понад 18,2 млрд доларів на безпекову допомогу, пише видання.

Заяви Маккарті, який має стати спікером, якщо республіканці отримають більшість у Палаті представників, підняли нові запитання щодо стійкості американської підтримки України, оскільки зростаюча кількість республіканців, особливо тих, хто підтримує підхід експрезидента Дональда Трампа, ставить під сумнів необхідність федеральних витрат за кордоном під час рекордно високої інфляції всередині країни.

Член палати представників Майкл МакКол заявив, що забезпечить більший контроль над тим, як витрачаються гроші для України, якщо Республіканська партія отримає більшість.

"Я дійсно думаю, що є широка двопартійна підтримка України, але я думаю, якщо ми отримаємо більшість, ви побачите більше нагляду та підзвітності з погляду фінансування та того, куди йдуть гроші", – заявив МакКол.

У п’ятницю, 14 жовтня, США оголосили про виділення Україні додаткової військової допомоги в розмірі 725 мільйонів доларів, включаючи більше боєприпасів для HIMARS, а також високоточних артилерійських снарядів, протитанкової зброї та автомобілів Humvee.

Республіканці, які підтримують допомогу Україні, кажуть, що може бути можливість передати ще один транш допомоги для України в пакеті витрат на кінець року, перш ніж республіканці потенційно візьмуть контроль у Конгресі.

Військова допомога США Україні

Сполучені штати підтримують Україну та надають їй одну з найбільших військових допомог від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Після масовоного ракетного обстрілу Росії 10 жовтня президент США Джо Байден пообіцяв надати Україні сучасні системи ППО.

США також готуються запровадити санкції проти Ірану через постачання зброї Росії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг 13 жовтня також заявив, що Україна отримає від Альянсу засоби для боротьби з безпілотниками, аби захистити від російських атак цивільну інфраструктуру.

За даними міністерства фінансів, від лютого Україна отримала близько 19,4 млрд доларів фінансової допомоги від іноземних партнерів. До кінця року Україна може отримати ще 5 млрд євро від ЄС, 4,5 млрд доларів від Сполучених Штатів та 1,3 млрд доларів від МВФ.

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