Лідер U2 після концерту у київському метро поїхав до звільнених від окупантів Бучі та Ірпеня

Лідер U2 після концерту у київському метро поїхав до звільнених від окупантів Бучі та Ірпеня

Легендарний ірландський рок-гурт U2 на чолі з солістом Боно сьогодні, 8 травня, несподівано дав концерт у київському метро.

Музиканти після виступу не поїхали додому. Вони вирушили до звільнених від російських окупантів Бучі та Ірпеня.

Артисти таким чином вирішили підтримати українців. Зокрема, в Ірпені вони обговорювали можливість проведення благодійних концертів, щоб зібрати кошти на відбудову напівзруйнованого російськими окупантами міста.

Фото: Олександр Маркушин/Telegram

"А ще сьогодні в Ірпені ми приймали гостей з Ірландії. Пол Г'юсон - Боно та Девід Еванс - Едж - соліст та гітарист легендарного гурту "U2" приїхали зі словами підтримки та пропозицією допомоги. Обговорили можливість проведення благодійних концертів гурту для збору коштів на відбудову інфраструктури Ірпеня, зокрема нашого Будинку культури. Неймовірно приємно відчувати підтримку всього світу і таких людей!" - розповів міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Фото: Олександр Маркушин/Telegram

А всесвітньо відомий співак із гурту U2 та громадський діяч Боно відвідай й Бучу. Зокрема Андріївську церкву, на території якої було масове захоронення вбитих та закатованих російськими окупантами українців.

Фото: Бучанська міська рада/Facebook

"Сьогодні музикант під час спілкування з настоятелем Храму святого апостола Андрія Первозванного отцем Андрієм дізнався про звірства рашистів у місті, наслідки російського вторгнення у громаду, вбитих мирних жителів", - повідомили у міськраді Бучі.

Фото: Бучанська міська рада/Facebook

Зазначимо, Легендарний ірландський рок-гурт U2 на чолі з солістом Боно виступив у київському метро на станції "Хрещатик". Пізніше на платформі до U2 приєднався й гурт "Антитіла" на чолі з фронтменом Тарасом Тополею.

Згодом Тополя розповів, як народився імпровізований дует з ірландським рок-гуртом. Як з'ясувалося, тут не обійшлося без британського співака Еда Ширана, який днями представив дуетний трек з "Антитілами" 2Step.

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