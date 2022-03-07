Лідер вільного світу: польський тижневик розмістив на обкладинці Зеленського - фото

Президент України з'явився на обкладинці польського тижневика.

Популярний польський тижневик Newsweek присвятив обкладинку свіжого номера опору України у війні з Росією, зобразивши на ній президента Володимира Зеленського. Newsweek також назвав президента України "лідером вільного світу".

Про це повідомляється на сайті Newsweek.

Як свідчать фото, сама назва тижневика Newsweek на обкладинці розфарбована кольорами державного прапора України, а фото Володимира Зеленського у бронежилеті та касці підписано: "Лідер вільного світу".

"У складний час Володимир Зеленський виявився героєм та державним діячем", – пише Newsweek.

Видання згадало й першу леді Олену Зеленську, зауваживши, що попри все вона залишиться з чоловіком до кінця.

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