Лідери G7 обіцяють Україні більше систем ППО, відмовитись від російської нафти та посилити санкційний тиск

Під час зустрічі лідерів "Великої сімки" 12 грудня було зроблено заяву про непохитну підтримку та солідарність з Україною.

Лідери також засудили війну Росії проти України - "нелюдські та жорстокі напади на критичну інфраструктуру, зокрема енергетику та водопостачання об’єктів, міст і селищ, невибіркові напади та напади на цивільне населення, що становить військовий злочин.

Про це йдеться у заяві лідерів G7.

"Ми продовжимо координувати зусилля для задоволення термінових потреб України у військовій і оборонній техніці з негайною увагою на забезпеченні України системами і спроможностями протиповітряної оборони", - йдеться у заяві.

Лідери "Великої сімки" повідомили про намір відмовитись від російської нафти та нафтопродуктів російського походження.

Також лідери "Великої сімки" заявили, що чинитимуть тиск на тих, хто ухиляється від санкцій та підриває їх.

"Ми, як і раніше, віддані нашим безпрецедентним скоординованим санкційним заходам у відповідь на агресивну війну росії. Ми підтримуватимемо та посилюватимемо економічний тиск на Росію і тих, хто ухиляється від наших обмежувальних заходів і підриває їх", – ідеться у заяві.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський виступив 12 грудня під час зустрічі лідерів "Великої сімки".

Він назвав три кроки, які прискорять закінчення війни в Україні. Це - нова зброя, фінансова, енергетична стабільність та дипломатія.

Про це він сказав під час свого звернення до лідерів країн – учасниць G7.

Читайте також: