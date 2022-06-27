Лідери G7 оприлюднили спільну заяву щодо України: основні положення

Лідери країн Великої сімки опублікували спільну заяву щодо України.

Європейські лідери наголосили у єдності проти країни-агресорки.

Про це G7 повідомляє у Тwitter.

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"Ми, лідери G7, непохитні в нашій солідарності з Україною, і підтверджуємо нашу прихильність підтримувати уряд і народ України в їх мужньому захисті суверенітету і територіальної цілісності своєї країни, а також у їхній боротьбі за мирне, процвітаюче та демократичне майбутнє. Ми й надалі надаватимемо фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку та підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у заяві.

Лідери країн G7 також заявили про необхідність негайної реконструкції критичної інфраструктури України. Як джерела фінансування вони розглядають й російські активи, заморожені за кордоном у рамках санкцій.

"Ми також вивчимо інші життєздатні варіанти підтримки гуманітарних потреб України, її якнайшвидшого відновлення та реконструкції, включаючи використання заморожених російських активів відповідно до нашого національного законодавства", - наголошується в заяві.

Країни G7 засудили Росією за невиправданого використання ядерної риторики та висловили занепокоєння після заяви РФ про те, що вона може передати Білорусі ракети з ядерним потенціалом.

Вони наголосили, що Україна саме має прийняти рішення щодо майбутнього мирного врегулювання "без зовнішнього тиску чи впливу".

Велика сімка пообіцяла продовжувати зусилля щодо забезпечення України військовою та оборонною технікою. Крім цього, країни G7 висловили готовність досягти домовленостей із зацікавленими країнами та Україною щодо гарантій у сфері безпеки.

Також лідери закликали до негайного повернення громадян України, силоміць вивезених до Росії. Вони заявили, що РФ повинна припинити атаки на сільськогосподарську інфраструктуру та блокування судноплавних маршрутів і підкреслили, що Росія несе величезну відповідальність за глобальну продовольчу безпеку.

Раніше Зеленський під час свого звернення до європейських лідерів заявив, що війну в Україні потрібно закінчити до кінця зими. Президент також запропонував лідерам 5 ефективних кроків для України та Європи.

Зеленський зустрівся зі співголовою Комітету з питань міжнародних відносин Сенату США Джеймсом Рішем

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