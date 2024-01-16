Лідери Європарламенту звернулися до країн ЄС щодо невідкладної допомоги Україні – заява

Лідери основних політичних груп Європейського парламенту виступили зі спільною заявою, в якій закликали Європейську раду та держави-члени ЄС забезпечити сталу і довгострокову підтримку України, зокрема фінансову і військову.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми, президенти основних політичних груп Європейського парламенту, закликаємо Європейську раду та держави-члени Європи виконати свої обіцянки, забезпечити ефективну та сталу довгострокову військову підтримку України та оборону Союзу, а також надати Україні економічну й фінансову підтримку, яка необхідна для підтримання життєво важливих послуг для українських громадян і забезпечення економічного і соціального відновлення після війни", - йдеться у заяві.

Підписанти заяви нагадали, що європейські лідери "зобов'язалися підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і наша підтримка незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України залишається непохитною".

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"Наразі ЄС надав Україні підтримку на суму понад 80 мільярдів євро, включно з гуманітарною та надзвичайною допомогою, бюджетною підтримкою, макрофінансовою допомогою та військовою допомогою. Місія військової допомоги ЄС (EUMAM Ukraine) підготувала понад 30 тис. українських військовослужбовців, продемонструвавши тверду прихильність Союзу підтримці Збройних сил України, а також безпрецедентне використання Європейського фонду миру. Робота місії, а також інші зусилля під керівництвом Союзу та двостороння військова підтримка з боку держав-членів мають вирішальне значення для підтримання захисту України та Європи від російської агресії", - наголосили політичні лідери ЄС.

Вони також зазначили, що останніми тижнями інтенсивність російських нападів на мирне населення в Україні різко зросла.

"Росія не має наміру припиняти свою агресивну війну. Натомість вона створила військову економіку", - наголошується в заяві.

Там зауважили що Європейська Рада має терміново узгодити економічну та фінансову підтримку, пропоновану в рамках Фонду для України, який допоможе Україні підтримувати базові послуги для своїх громадян, як-от школи, лікарні та соціальне забезпечення, а також підтримає економічне та соціальне відновлення, модернізацію та реконструкцію.

"Європейська рада має вжити рішучих дій щодо збільшення виробництва, спільних закупівель і постачання необхідної Україні зброї та боєприпасів. Не може бути втоми від України в Європі, коли від того, виграє чи ні Росія цю війну, залежить безпека не лише України, а й усього європейського континенту. ЄС не повинен залишати сумнівів у тому, що він збереже свою рішучість підтримати Україну у визволенні її народу, звільненні її територій і відновленні повного контролю над усією її територією в межах міжнародно визнаних кордонів", - наголосили підписанти.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Салліван передасть Зеленському вимогу США щодо війни з Росією.

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