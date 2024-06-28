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Лідерка партизанського руху “Зла Мавка”: головне – нагадувати окупантам, чим для них все закінчиться

Лідерка партизанського руху “Зла Мавка”: головне – нагадувати окупантам, чим для них все закінчиться

Також члени підпілля саботують посилення військової присутності, передаючи солдатам армії РФ їжу та алкоголь зі шкідливими речовинами.

Учасниці жіночого партизанського руху “Зла Мавка”, який зародився в окупованому Мелітополі в 2023 році, активно протидіють свавіллю російської влади та наразі оперують на всій тимчасово окупованій території, включно з Донецьком та Луганськом.

Про це стало відомо з анонімного інтерв’ю, яке лідерка “Злих Мавок” дала журналістам видання NV.

“Наразі я можу з гордістю сказати, що наші Мавки є усюди! Десь більше, як в Криму, наприклад, десь менше, але всюди на окупованих територіях України. Навіть Донецьк і Луганськ почали долучатися, і це дійсно додає оптимізму”, – зазначила жінка.

За її словами, основною діяльністю партизанського руху залишається протидія російській пропаганді: розклеювання проукраїнських плакатів, знищення прапорів РФ, а також масштабні акції на зразок випуску в обіг фальшивих з антиросійськими лозунгами.

Також члени підпілля саботують посилення військової присутності, передаючи солдатам армії РФ їжу та алкоголь зі шкідливими речовинами.

При цьому, незважаючи на активні спроби окупаційної влади придушувати будь-які прояви громадського опору, жодну з учасниць руху поки що не було викрито та заарештовано.   

“Окупанти понаставляли таку кількість камер відеоспостереження, що з кожним днем треба бути все вигадливішими та обережнішими. Головне для нас — це кожен день нагадувати окупантам, хто вони такі, що вони знаходяться в Україні й чим це все для них закінчиться. Поки триває спротив — вони не перемогли”, – підкреслила лідерка “Злих Мавок”.

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