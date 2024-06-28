Лідерка партизанського руху “Зла Мавка”: головне – нагадувати окупантам, чим для них все закінчиться

Учасниці жіночого партизанського руху “Зла Мавка”, який зародився в окупованому Мелітополі в 2023 році, активно протидіють свавіллю російської влади та наразі оперують на всій тимчасово окупованій території, включно з Донецьком та Луганськом.

Про це стало відомо з анонімного інтерв’ю, яке лідерка “Злих Мавок” дала журналістам видання NV.

“Наразі я можу з гордістю сказати, що наші Мавки є усюди! Десь більше, як в Криму, наприклад, десь менше, але всюди на окупованих територіях України. Навіть Донецьк і Луганськ почали долучатися, і це дійсно додає оптимізму”, – зазначила жінка.

За її словами, основною діяльністю партизанського руху залишається протидія російській пропаганді: розклеювання проукраїнських плакатів, знищення прапорів РФ, а також масштабні акції на зразок випуску в обіг фальшивих з антиросійськими лозунгами.

Також члени підпілля саботують посилення військової присутності, передаючи солдатам армії РФ їжу та алкоголь зі шкідливими речовинами.

При цьому, незважаючи на активні спроби окупаційної влади придушувати будь-які прояви громадського опору, жодну з учасниць руху поки що не було викрито та заарештовано.

“Окупанти понаставляли таку кількість камер відеоспостереження, що з кожним днем треба бути все вигадливішими та обережнішими. Головне для нас — це кожен день нагадувати окупантам, хто вони такі, що вони знаходяться в Україні й чим це все для них закінчиться. Поки триває спротив — вони не перемогли”, – підкреслила лідерка “Злих Мавок”.

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