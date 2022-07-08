Лідія Таран про російську ракету, яка вдруге влучила в її житло у Києві: "Проблема з вікнами та дверима"

Як відомо, з початком повномасштабного вторгнення Росії до України Лідія Таран разом з донькою Василиною виїхала до Франції, де перебуває й досі.

Ведуча поділилася, що мала думки про повернення до України, однак коли російські окупанти вдруге поцілили у її будинок в Києві, вона вирішила поки залишитись у Франції. Як відомо, 26 червня росіяни завдали удару по багатоповерхівці в Києві і саме в цьому ЖК розташована квартира Таран – поруч з заводом "Артем":

"У мене було відчуття, що перший раз, коли прилетіла ракета у мій дім, не останній удар по заводу "Артем", біля якого знаходиться будинок. В моєму телефоні й досі стоїть сигнал повітряної тривоги, тому, перебуваючи у Франції, я її почула. Плюс у квартирі спрацювала сигналізація. На телефон надійшло повідомлення, що вибиті вікна. Тому одразу склала докупи ці два факти й зрозуміла, що от, власне, той другий раз ракета вцілила десь поруч із моєю квартирою", - розповіла Таран "Фактам".

Лідія додала, що її квартира розташована у сусідньому крилі поруч з тим, куди російські окупанти поцілили ракетою. Проте, як і у багатьох людей після всіх ракетних ударів, у ведучої проблема з вікнами та дверима.

Лідія Таран разом з донькою перебуває у Франції / Фото: instagram.com/lidiyataran

Лідія Таран зізналася, що у неї є переконання, що це не востаннє окупанти поцілили у її ЖК і пояснила це так:

"Однак однаково в мене й досі є переконання, що й це ще не остання загроза моєму житловому комплексу. Ніхто в мирний час навіть і припустити не міг, що завод "Артем" буде для росіян серйозною мішенню в Києві, як і наш житловий комплекс. Зараз всі побутові питання з електрикою, газопостачанням тощо вирішуємо онлайн у нашому ЖК-чаті. І слава Богу, що в мене зараз у Києві є друзі, які допомагають з квартирою. Я й сама скоро планую приїхати, також займатимусь цими питаннями", - додала ведуча.

Водночас Таран зазначила, що у порівнянні з тим, що переживають тисячі українців під час цієї війни її історія – "абсолютно прохідна":

"Але насправді моя історія абсолютно прохідна порівняно з тим, що переживають тисячі українців під час цієї війни. Це не те, що мене страшенно засмучує. Так, неприємно, звичайно, тому що це нова квартира, не так давно там був зроблений ремонт… Але все це такі дрібниці в порівнянні з тим, що відбувається у країні", - сказала Таран.

Нагадаємо, раніше співак Артем Пивоваров розповів про свою родину, яка понад чотири місяці живе в окупації.

Читайте також: