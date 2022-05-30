Лідія Таран розповіла, що у її будинок у Києві влучила ракета

Ведуча 1+1 та кураторка благодійного проєкту "Здійсни мрію", Лідія Таран розповіла, що у її будинок у Києві влучила ворожа ракета й убила людину.

Наразі знаменитість із донькою перебуває у Франції. Телеведуча зізналася ефірі телемарафону "Єдині новини", що поки що їй страшно повертатися додому.

"Безпека - найголовніше. Поки люди не відчують, що безпечно - повертатись не варто. В моєму будинку вбило людину ракетою. Мені небезпечно в моєму будинку. Я поки не бачу свою дитину і себе в ньому. Це головний аргумент чому поки ми не збираємось повертатись додому", – зазначила вона.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Підтримала Лідію, її колега, близька подруга та кума - Марічка Падалко: "Ми сумуємо, ми тебе любимо. Ми всі єдині, працюємо на перемогу, хто б де не був. Україна - це всі, хто її любить і всі, хто їй допомагає. Вірю, що скоро побачимось і обіймемось з тобою".

Лідія Таран та Марічка Падалко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

За кордоном Лідія намагається робити все можливе для підтримки України: дає інтерв’ю місцевим ЗМІ, розповідає французькою про війну, веде благодійні концерти у містах Європи. Разом з колегами вона також відкрила програму Ukraine SOS.

Ракета прилетіла в будинок Лідії Таран! Ведуча ТСН розповіла, як стала біженкою у Франції

Ведуча розповіла про своє життя під час війни та як адаптувалася її донька у Франції.

"У Франції дітей в школи дуже легко беруть, але треба певний час, щоб дитина освоїлася. І от Василина адаптувалась, у неї з'явилися там друзі. Тут навчання триває до кінця червня. Вона також вчиться паралельно онлайн в українській школі, після того, як повертається з французької. Цілими днями зайнята освітою. І, звичайно, у вільний час моніторить новини про Україну, спілкується з друзями, які зараз розкидані по всьому світу", - розповіла телеведуча.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Лідія багато спілкується з українцями, котрі тікали від війни до Європи. Каже, що більшість вже дуже хоче повернутись додому, але поки не можуть. Бо так буде спокійніше українським військовим воювати і безпечніше для самих людей: "Три місяці злилися в один день. Українці в Європі, які хочуть повернутися додому - це невидимий вирій журавлів. Вони вже в думках летять додому, а фізично вони ще тут".

Нагадаємо, Тіна Кароль відповіла, чому її 67-річний батько вирішив піти служити на фронт. Виконавиця зізналася, що її тато просив про це не розповідати. Утім, дечим вона таки поділилася.

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