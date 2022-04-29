Лік жертв іде на тисячі: яка ситуація в Маріуполі 29 квітня

Лік жертв іде на тисячі: яка ситуація в Маріуполі 29 квітня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Близько 95% міста зруйновано російськими окупанти. Там немає світла, води, опалення, зв'язку, їжа закінчується. Скільки людей залишається в місті - невідомо.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 28 квітня.

Російські окупанти відходять від Маріуполя і рухаються в бік Запорізької області — Пентагон

У Міноборони США вважають, що місто не можна вважати окупованим, оскільки його продовжують обстрілювати російські війська. Частина російських військ відступила від заблокованого Маріуполя та рухається у північно-західному напрямку — до Запорізької області, повідомив високопоставлений чиновник Міноборони США.

У Маріуполі та Волновасі лік жертв іде на тисячі

Протягом доби внаслідок обстрілів російськими окупантами в Донецькій області загинули три мирні мешканці. Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко, зазначивши, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Втім, Кириленко додав, що в цих містах тисячі загиблих.

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Холера, дизентерія, ешерихіоз: мешканцям Маріуполя загрожує масове поширення інфекційних хвороб

У Маріуполі місцевим мешканцям загрожує масове поширення інфекційних захворювань. Місто залишається заблокованим російськими окупантами майже два місяці. Зараз у зруйнованому росіянами Маріуполі — середньовічні умови життя, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Маріуполь - це день за рік": бійці розповіли про нещадний обстріл "Азовсталі" і нові поранення і втрати

Окупанти посилили обстріли по заводу "Азовсталь" у Маріуполі – це форпост оборони маріупольського гарнізону зараз. Із відео, яке оприлюднюють бійці, зрозуміло – підприємство вщент знищено та побите, повалений дах, пробиті стіни, обладнання завалене битою цеглою.

Associated Press

Не бачать теми для переговорів: у Кремлі прокоментували евакуацію з “Азовсталі”

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на заяву українського президента Володимира Зеленського про те, що Київ готовий до невідкладних переговорів для евакуації людей з "Азовсталі" в окупованому Маріуполі.

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За його словами, Кремль не бачить теми для переговорів, оскільки президент РФ Володимир Путін раніше озвучив умови: цивільні особи можуть безперешкодно вийти із території “Азовсталі”, а військові повинні скласти зброю та здатися в полон, щоб зберегти життя.

Перекидають техніку в бік "Азовсталі": окупанти після масових обстрілів штурмують завод

У ніч проти 28 квітня російські військові завдали 50 авіаударів по Маріуполю, зокрема обстрілювали "Азовсталь". Після масових бомбардувань окупанти намагаються взяти штурмом завод, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Стало відомо, що загарбники перекидають техніку в бік "Азовсталі". Місцеві мешканці повідомляють, що наразі чути звуки боїв.

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Окупанти обстріляли польову операційну на "Азовсталі" в Маріуполі: під завалами опинилися поранені

Російські окупанти цієї ночі бомбили польовий шпиталь на території "Азовсталі" в Маріуполі. У результаті бетонна конструкція будівлі отримала ушкодження і впала на поранених захисників, які перебували у шпиталі. Після цього окупанти і далі продовжили завдавати ударів по зруйнованій будівлі з корабельної артилерії, повідомляє "Азов - Маріуполь".

"До фільтраційних таборів": російські окупанти вивезли з Маріуполя понад 30 тисяч жителів

Російські окупанти примусово депортували на територію РФ понад 30 тис. жителів Маріуполя. Спершу людей вивозять до фільтраційних таборів, а після них – або до раніше окупованих районів Донецької області, або ж на територію Росії. Такими фільтраційними таборами є, наприклад, населені пункти вздовж узбережжя Азовського моря, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Росіяни примушують маріупольців розбирати завали Драмтеатру: роботу контролюють окупанти

Окупанти примушують місцевих мешканців розбирати завали Драматичного театру, на який загарбники у березні скинули бомби. Росіяни вдалися до примусу, аби люди брали участь розборі завалів будівлі. Роботу цивільних контролюють військові армії Російської Федерації, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

У Маріуполі окупанти збирають дані про мешканців та їхніх родичів

У приміщенні Центрального відділку поліції росіяни під виглядом “пенсійного фонду та соціальних служб” почали активний збір даних маріупольців, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, людей "реєструють". Втім, під час такої реєстрації збираються дані не лише про саму особу та її майно, але й родичів, які, можливо, не в Маріуполі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що за допомогою ООН можливо організувати евакуаційну місію людей з Маріуполя. Проте треба, щоб Росія реально виконувала те, про що говорить.

Яка ситуація в Маріуполі та як повернутися вивезеним до Росії українцям – "Нічна варта"

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